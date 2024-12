Concurso dos Correios terá prova neste domingo (15) com 3,5 mil vagas; confira as orientações

A prova do concurso público dos Correios será realizada neste domingo (15) e terá 1,6 milhão de candidatos disputando o preenchimento de 3.511 vagas.

A instituição estatal não realizava concurso público em âmbito nacional desde 2011, quando 1,1 milhão de pessoas se inscreveram para mais de 9 mil oportunidades.

No processo atual, do total de vagas, 3.099 são para cargos de nível médio e 412 para nível superior. Os salários iniciais variam entre R$ 2.429,26 e R$ 10.302,00.

No nível médio, para o cargo de carteiro há 1.560.704 inscritos para 3.099 vagas. No nível superior são 111.967 candidatos, para os cargos de advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro.

Como será a prova dos Correios?

O horário de fechamento dos portões é 13h. A duração da prova será de 4 horas e o candidato pode se retirar da sala após 2 horas do início, com entrega obrigatória da folha de respostas preenchida.

Os candidatos devem levar um documento de identidade impresso com foto e uma caneta esferográfica de tinta azul ou preta para a realização da prova e o cartão de convocação para a prova.

Os locais de prova foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), no dia 9 de dezembro. É possível conferir o local na página oficial da banca organizadora, informando o número do CPF.

A estrutura das provas para cada nível de ensino será da seguinte forma:

Cargo de agente de Correios: prova objetiva com 50 questões de caráter eliminatório e classificatório.

prova objetiva com 50 questões de caráter eliminatório e classificatório. Cargo analista de Correios: prova objetiva com questões de caráter eliminatório e classificatório, mais prova discursiva com redação.

No caso da prova para o cargo de carteiro, cada uma das 50 questões terá quatro alternativas de resposta cada, com perguntas de língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e código de conduta ética e integridade.

Já a avaliação para o cargo de analista, de nível superior, além de 50 questões de múltipla escolha terá uma redação de 20 a 30 linhas. O conteúdo da prova terá língua portuguesa, matemática, noções de informática, código de conduta ética e integridade e conhecimentos específicos da especialidade concorrida.

O candidato somente poderá se retirar definitivamente da sala após duas horas do início das provas. É obrigatório entregar ao fiscal de sala a folha de respostas preenchida e assinada.

Organização e resultado

As vagas ofertadas estão distribuídas em cidades de todo o país, e os candidatos concorrem somente com os inscritos da mesma localidade, selecionada no momento da inscrição.

O gabarito preliminar das provas objetivas e os cadernos de provas serão publicados até segunda-feira (16), no site do IBFC.

O resultado final ainda não tem data para divulgação.

O cronograma com as próximas fases do concurso e as primeiras convocações devem ser anunciados em janeiro.