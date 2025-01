Anvisa abre seleção para estágio com bolsa de até R$ 1,6 mil; veja como participar

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) está com inscrições abertas para estágio em todo o Brasil. As vagas são para estudantes dos níveis médio, superior (graduação) e pós-graduação, com carga horárias que variam entre 20h e 30h horas semanais. A depender da escolaridade, as bolsas podem chegar a R$ 1.665,25.

>>> Edital para nível médio e superior

>>> Edital para pós-graduação

As inscrições seguem até as 12h do dia 5 de fevereiro por meio de dois sites, ambos do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). Um dos endereços eletrônicos é destinado para os candidatos do nível médio e graduação, já o outro é exclusivo para os que estão na pós-graduação.

Para os alunos de nível superior, as vagas são destinadas para diversos cursos, como Administração, Direito, Design, Economia, Jornalismo, Enfermagem, Engenharias, Medicina, Farmácia, Nutrição e Química.

Segundo o edital, o estudante precisa estar regularmente matriculado em instituições de ensino pública ou privada e possuir frequência efetiva para participar da seleção. Também é necessário ter no mínimo 16 anos na data de início do estágio. Caso o participante tenha mais de 18 anos, é necessário estar em dia com as obrigações eleitorais.

O documento também assegura 10% das vagas para Pessoas com Deficiência (PcDs) e 30% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos. Também haverá pagamento de auxílio-transporte no valor de R$ 10 para cada dia trabalhado.

Como funciona a seleção?

A seleção dos candidatos inscritos será composta por análise curricular e entrevista, ambas de caráter eliminatório e classificatório. Após a avaliação, a lista de classificação dos aprovados será divulgada no site do CIEE.

Confira o cronograma

Data limite das inscrições: 5 de fevereiro

Publicação da classificação provisória 17 de fevereiro

Interposição de recursos contra a classificação provisória. 18 de fevereiro

Publicação da classificação definitiva: 24 de fevereiro

