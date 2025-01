Arce divulga edital de concurso público para nível superior com salário inicial de R$ 7,6 mil

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Ceará (Arce) divulgou edital de concurso público para o preenchimento de nove vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Os cargos são destinados a candidatos com nível superior completo em áreas específicas. A remuneração inicial é de R$ 7.675,53.

As inscrições serão abertas no dia 5 de fevereiro e seguirão até 26 de março, exclusivamente no site do Instituto Consulplan, responsável pelo certame. A taxa de inscrição é de R$ 200.

Os cargos oferecidos são de analista de regulação, podendo ser:

Especialista contábil-financeiro;

Especialista econômico-financeiro;

Especialista em gás canalizado;

Especialista em gestão governamental e administração pública;

Especialista em saneamento básico;

Especialista em transportes.

A remuneração pode ainda ser acrescida de gratificações.

Veja também Papo Carreira Anvisa abre seleção para estágio com bolsa de até R$ 1,6 mil; veja como participar Papo Carreira Plataforma da USP ajuda a calcular melhores chances de aprovação no Sisu; veja como acessar Papo Carreira Marinha divulga edital para concurso de Fuzileiro Naval com 1.680 vagas; veja detalhes

Provas

O concurso terá provas objetivas e discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, além de avaliação de títulos. As provas estão previstas para o dia 18 de maio deste ano e serão aplicadas em Fortaleza e, se necessário, em cidades próximas — ainda não informadas pela organização.

Os locais de realização das provas serão divulgados no dia 12 de maio, no site do Instituto Consulplan.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp