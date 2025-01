Plataforma da USP ajuda a calcular melhores chances de aprovação no Sisu; veja como acessar

Alunos da Universidade de São Paulo (USP) desenvolveram uma plataforma que ajuda candidatos do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) a calcularem as melhores chances de aprovação nas instituições federais de todo o País.

Chamado de "Meu Sisu", o sistema utiliza dados de edições anteriores para todas as modalidades de cota e ampla concorrência. Para ver as variáveis, basta acessar o site, colocar as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e pesquisar o curso ou faculdade desejada. É possível também filtrar a busca por estado e cidade.

A plataforma foi criada pelos estudantes Jesus Sena Fernandes, do curso de Ciências de Computação, e Pedro Porto Teixeira, do curso de Engenharia de Computação. Ambos são do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação (ICMC) da USP em São Carlos. Vinícius Martins Cotrim, aluno de Ciência da Computação na UFSCar (Universidade Federal de São Carlos), também participou do projeto.

Como se inscrever no Sisu

Para participar do processo seletivo, o interessado precisa ter ensino médio completo, ter participado da edição de 2024 do Enem e não tenha zerado a redação. É importante ressaltar que não podem concorrer às oportunidades os participantes que fizeram a avaliação na condição de treineiro.

No Sisu é possível se inscrever em até duas opções de curso. Caso não seja selecionado na chamada regular, o candidato pode ainda participar da lista de espera.

Neste ano, o Sisu oferece mais de 261 mil vagas em 124 universidades públicas do País. Conforme o Ministério da Educação (MEC), essa edição do programa terá somente uma etapa de inscrição de candidatos para as vagas ofertadas pelas instituições participantes.

