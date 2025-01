Prefeitura de Brejo Santo, no Ceará, abre inscrições de concurso público com salários de até R$ 13 mil; veja edital

A Prefeitura Municipal de Brejo Santo, no Interior do Ceará, está com inscrições abertas de concurso público com 112 vagas imediatas para cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior. O certame também oferta 601 vagas para cadastro de reserva.

Há oportunidades para diversos cargos, como professor, fonoaudiólogo, motorista, médico generalista, enfermeiro, psicólogo, fiscal ambiental, auxiliar de farmácia, entre outros.

A remuneração inicial varia de R$ 1.412,00 a R$ 13.377,59, a depender da função e da carga horária.

>>> Veja o edital na íntegra

Veja também Papo Carreira Concurso da Embrapa encerra inscrições nesta sexta-feira (17) Papo Carreira Concurso ICMBIO tem inscrições reabertas e prova adiada; veja novo cronograma

Inscrições

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de fevereiro, por meio do site da Universidade Regional do Cariri (URCA), responsável pela organização do certame.

A taxa de inscrição varia entre R$ 120 e R$ 200.

O concurso será composto por quatro etapas:

Prova escrita objetiva, para todos os cargos; Prova prática de direção, para os cargos de motorista de ambulância e de motorista de transporte escolar; Prova didática, para os cargos de professor (magistério); Prova de títulos, para todos os cargos de nível superior.

>> Fique ligado sobre as principais notícias de concurso em nosso canal do Whatsapp