Venda da Lubnor para a Grepar será reanalisada pelo Cade

A venda da Lubnor (Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste), localizada em Fortaleza, será reavaliada pelo Tribunal do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). A confirmação veio após homologação do pedido de avocação do processo, adiantado pela coluna no último dia 6 de janeiro. Caso aprovada, a transação envolve a passagem de controle da refinaria da Petrobras para a Grepar Participações.

O processo foi distribuído à conselheira Lenisa Rodrigues Prado, conforme o sorteio realizado na 279ª Sessão Ordinária de Distribuição, e passará por nova análise dos membros do Tribunal.

Como havia sido antecipado, o pedido de revisão foi baseado em análises feitas por outras empresas dos setores eventualmente afetados pela alienação, como a Asfaltos Nordeste, que emitiu um parecer econômico com possíveis impactos da venda para o mercado asfáltico no Nordeste.

Sobre o fornecimento de óleo bruto naftênico (OBN), a argumentação, feita pela Iconic Lubrificantes S.A., é de que a Lubnor é funcional para o Sistema Petrobras "porque aporta ativos essenciais à operação da refinaria, quais sejam suprimento firme e econômico de matéria-prima, o Óleo Jubarte; capital humano e tecnológico; e logística de transporte ao Sudeste, armazenamento e conexão dutoviária".

Grepar aguarda aprovação e cita investimento

Questionada sobre o processo, a Grepar Participações afirmou que aguarda a aprovação do processo pelos conselheiros do Cade sem restrições, e que a empresa segue o cronograma previsto para a compra do ativo. A empresa também projeta um investimento de R$ 157,81 milhões (US$ 30 milhões) nos dois primeiros anos caso assuma o controle da Lubnor.

Confira a nota na íntegra:

"A Grepar aguarda a aprovação da compra da Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor) pelos conselheiros do Cade sem restrições. A Grepar segue o cronograma do processo de compra do ativo. A Grepar estima para os próximos dois anos um investimento de US $30 milhões de dólares em bens de capital, aperfeiçoamento operacional e ESG. Para a aquisição da Lubnor, o investimento foi de US$ 34 milhões de dólares. No último dia 22 de dezembro de 2022, o Cade emitiu o parecer Nº 1.879 favorável à operação e sem restrições, publicado no Diário Oficial da União (DOU). Diante disso, a empresa aguarda a homologação da compra junto ao órgão", diz a Grepar.

Sindipetro

A avocação do processo foi celebrada pelo Sindipetro (Sindicato dos Trabalhadores da Indústria do Petróleo). A entidade defendeu o cancelamento de venda em reunião com o atual presidente da Petrobras, o ex-senador Jean Paul Prates.

