Estado discute investimento de R$ 150 bilhões por ano com comitiva de empresas e governo alemão

O Governo do Estado terá reuniões na segunda (6) e terça-feira (7) com uma comitiva alemã, organizada com empresas e representantes de um governo estadual, para tratar de um possível investimento de R$ 150 bilhões em hidrogênio verde por ano para compra e produção. A informação foi confirmada pelo secretário de desenvolvimento econômico do Ceará, o deputado Salmito Filho, durante reunião na Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Estado (FCDL).

A comitiva contará representantes de empresas e do estado alemão de Baden-Württemberg, terceiro maior do país europeu, além da presença da ministra da de assuntos econômicos da região, Nicole Hoffmeister-Kraut. De acordo com o titular da SDE do Ceará, a pauta deverá servir como contato inicial entre os órgãos públicos e as empresas e apontar para uma possível negociação que poderia chegar a R$ 150 bilhões em hidrogênio verde por ano.

Nessa segunda a comitiva alemã se reunirá com a vice-governadora Jade Romero e, na terça, com o governo Elmano de Freitas.

"Hoje vamos receber representantes de uma empresa alemã que quer investir cerca de R$ 150 bilhões por ano no Brasil para produção de hidrogênio verde, porque ela quer comprar e precisa. Há dez dias, era uma empresa australiana", disse Salmito.

"A comitiva vem de Baden-Württemberg e a pauta é uma saudação à governadora, hoje (segunda), e amanhã (terça) ao governador Elmano. Essa comitiva, que terá também a presença da ministra Nicole Kraut, terá uma apresentação das potencialidades do Estado do Ceará, principalmente das energias renováveis e do hidrogênio verde", completou.

Legenda: Titular da SDE tem destacado a necessidade de um plano nacional de desenvolvimento para o hidrogênio verde Foto: Kid Júnior

Potenciais apresentados

Durante o evento, o secretário de desenvolvimento econômico Estado ainda destacou o potencial competitivo do Ceará no mercado de hidrogênio verde. Durante os encontros com os alemães, além do cenário que vem se consolidando nos últimos meses – com mais de 20 memorandos de entendimento no setor de hidrogênio verde –, o Governo apresentará as vantagens econômicas e estruturais para novos investimentos aqui.

"O chanceler alemão, quando esteve com o presidente Lula na semana passada, teve a energia renovável e o hidrogênio verde como pauta principal, porque isso é prioridade na Alemanha. E o Brasil tem essa competitividade, com pontos no Nordeste e no Ceará, e no eixo Sul-Sudeste. Mas o maior potencial é aqui no Ceará e existem estudos que apontam isso, com uma competitividade muito melhor. Além disso, ainda temos o Porto do Pecém, que também é administrado em parceria com um dos maiores portos da Europa, que é Roterdã", comentou Salmito.

"(Durante a reunião) vamos apresentar essas vantagens do Estado, da governança pública, do compromisso, e com o governador", completou.