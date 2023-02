Após redução da Petrobras, diesel deve ficar R$ 0,20 mais barato nos próximos dias no Ceará

Reflexo da última redução da Petrobras junto às refinarias, o diesel deverá ficar mais barato no Ceará. Segundo especialistas, o repasse dos empresários de postos de combustível pode levar entre 4 e 10 dias e deverá ser de cerca de R$ 0,20 (vinte centavos).

Os prazos, contudo, poderão variar segundo o estoque de cada posto. Antônio José Costa, assessor de economia do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Ceará (Sindipostos-CE), destacou que as atualizações de preço nas bombas irá variar a partir da disponibilidade de cada negócio.

"Esse é o tipo da coisa que não podemos prever, porque se o posto tiver com estoque vazio ele pode repassar a redução logo de cara, se o estoque estiver lotado ele tem de repassar esse estoque caro primeiro até ter essa redução. Esse processo de atualização vai desde o dia 0 até uns 10 dias, que é o tempo de esvaziamento dos estoques", disse.

Já o consultor da área de petróleo e gás Bruno Iughetti destacou que a redução no preço do diesel deverá ser registrada após 4 dias da aplicação do novo valor pela Petrobras, nessa quarta-feira (8). A estatal havia confirmado uma redução de R$ 0,40 (quarenta centavos), mas a variação do preço do biodiesel pode acabar reduzindo o impacto da decisão para o consumidor final.

"O cálculo previsto para definição de preço tem de considerar o preço do biodiesel, que representa 10% da composição do diesel, e isso muda os fatores de conversão. Nas refinarias, a redução foi de quarenta centavos, mas isso deve chegar no consumidor final como uma redução de vinte centavos. Normalmente, o efeito acaba se dando quando os estoques estão esgotados, em torno de 4 dias já podemos ter o efeito no mercado", explicou Iughetti.

Redução máxima

Apesar da perspectiva cautelosa, Antônio José projetou que a redução máxima de preço nas bombas está marcada em um patamar próximo de 20% nas próximas semanas. A variação, contudo, estaria relacionada a diversas variáveis de mercado e não é o cenário provável.

"Não sabemos se a porcentagem de queda dos preços nos postos será o mesmo valor para as distribuidoras. Mas achamos que pode ser de 20% para baixo e chegar em até 10 dias, mas não deverá chegar a esses 20%. Pode se aproximar, mas não chegar aos 20%", disse.

Segundo o levantamento de preços da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o valor médio de revenda do litro do diesel no Ceará está marcado em R$ 6,63. Se a redução média se aproximar dos 20%, esse valor poderia chegar ao patamar de R$ 5,30.

Confira as possíveis atualizações do preço do litro do diesel:

Preço médio no Ceará: R$ 6,63

Novo preço após redução máxima (20%): R$ 5,304

Novo preço após redução prevista (R$ 0,20): R$ 6,43

Espaço para maiores reduções

Sobre as projeções do mercado de biodiesel, Bruno Iughetti destacou que ainda há margem para novas reduções no futuro, considerando a comparação com o preço praticado internacionalmente para o diesel e para o petróleo. Este cenário deverá gerar novas reduções para o combustível nos próximos meses.

"O mercado esperava a queda do preço do diesel porque no mercado interno ele estava com 12% acima do preço de paridade internacional, então havia esse espaço para redução a fim de inviabilizar a importação, e agora o mercado interno pode concorrer", disse.

"Além disso, o mercado internacional está oferecendo outras condições que permitem a redução do preço. Nós estamos com o petróleo cru abaixo de US$ 90, e a expectativa é que o próximo movimento seja de redução, mas sem previsão de porcentagem. Mas há espaço".

