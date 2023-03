Veja quanto vai custar rodar nos 10 carros mais vendidos do Ceará com o aumento dos combustíveis

Com os tributos federais (PIS/Cofins) sobre a gasolina retornando, os preços do combustível poderão sofrer alteração nas bombas dos postos. E essa flutuação deve alterar o custo para se abastecer os carros no Ceará.

Para tentar auxiliar os consumidores, a coluna calculou canto custa "completar o tanque" dos 10 carros mais vendidos no Estado. A lista considera os dados atualizados de carros vendidos segundo a Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) e o levantamento de preços da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil) entre os dias 5 e 11 de março.

Foram considerados os valores máximo e mínimo encontrados no Ceará para a gasolina e a gasolina aditivada.

Veja os preços registrados pela ANP no Ceará:

Gasolina aditivada

Máxima: 6,79

Mínima: 5,63

Gasolina

Máxima: 6,39

Mínima: 5,47

Veículos mais vendidos

Por ter o maior tanque entre os veículos apontados, o Compass acabou sendo apontado como o mais caro. Para garantir o abastecimento total no posto mais caro com gasolina aditivada, o cearense precisaria desembolsar R$ 407,40.

Já abastecendo, no posto com o valor mais barato para a gasolina comum, o carro exigiria um gasto de R$ 328,20.

Já o Kicks com tanque de 41 litros foi carro com o menor valor de abastecimento, de R$ 278,39 para a maior cotação da gasolina aditivada. No menor preço da gasolina comum, encher o tanque custaria R$ 230,83.

Confira a lista completa:

Creta: 55L

Gasolina Aditivada: entre R$ 309,65 e R$ 373,45

Gasolina: entre R$ 300,85 e R$ 351,45

Onix: 44L

Gasolina Aditivada: entre R$ 247,72 e R$ 298,76

Gasolina: entre R$ 240,68 e R$ 281,16

Compass: 60L

Gasolina Aditivada: entre R$ 337,8 e R$ 407,40

Gasolina: entre R$ 328,20 e R$ 383,40

Tracker: 44L

Gasolina Aditivada: entre R$ 247,72 e R$ 298,76

Gasolina: entre R$ 240,68 e R$ 281,16

Renegade: 55L

Gasolina Aditivada: entre R$ 309,65 e R$ 373,45

Gasolina: entre R$ 300,85 e R$ 351,45

Pulse: 47L

Gasolina Aditivada: entre R$ 264,61 e R$ 319,13

Gasolina: entre R$ 257,09 e R$ 300,33

Mobi: 47L

Gasolina Aditivada: entre R$ 264,61 e R$ 319,13

Gasolina: entre R$ 257,09 e R$ 300,33

Kicks: 41L

Gasolina Aditivada: entre R$ 230,83 e R$ 278,39

Gasolina: entre R$ 224,27 e R$ 261,99

Corolla: 43L

Gasolina Aditivada: entre R$ 242,09 e R$ 291,97

Gasolina: entre R$ 235,21 e R$ 274,77

Polo: 52L

Gasolina Aditivada: entre R$ 292,76 e R$ 353,08

Gasolina: entre R$ 284,44 e R$ 332,28

Rendimento

Importante ressaltar, no entanto, que o consumo de combustível em cada veículo pode sofrer alterações a partir do modo uso, como andar em estrada ou na cidade. A potência do motor também gera diferenças de aproveitamento dos quilômetros rodados por litro de combustíveis.