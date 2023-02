Ceará poderá ter linha de microcrédito específica para mulheres, diz novo secretário do Trabalho

O Ceará poderá ter uma linha específica de microcrédito focado em mulheres. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (27) pelo novo secretário do Trabalho, Vladyson Viana, que também projetou mudanças nos critérios do Fundo de Desenvolvimento Industrial (FDI) para impulsionar mercado no Interior do Estado.

O titular da nova Pasta, criada a partir da reforma administrativa lançada pelo governador Elmano de Freitas, explicou que a ideia é criar um modelo baseado em projetos coletivos, além de focar nas necessidades das mulheres. O projeto já está sendo discutido e desenhado internamente com a vice-governadora Jade Romero, também secretária das Mulheres do Ceará.

Curiosamente, pelos dados do Governo do Estado, o Ceará Credi já registra mais de 70% dos empréstimos concedidos para mulheres. Viana ainda destacou que 50% das empreendedoras são, também, chefes de família.

"Vamos construir linhas específicas. Um diálogo que tivemos com a vice-governadora é construir uma linha específica de microcrédito para mulheres. O Ceará Credi já atende 70% do público de mulheres, 50% são chefes de família, mas queremos potencializar com uma linha específica trabalhada para as necessidades de empreender das mulheres", disse.

"Ainda estamos em fase de desenho, mas a ideia é focar em projetos coletivos, conseguindo um volume de crédito maior". As declarações foram feitas durante reunião de alinhamento com secretários de governo promovida pela Secretaria de Planejamento (Seplag)

Industrialização no Interior

Outro projeto que vem sendo estudado pelo secretário de Trabalho é o da atualização de critérios no FDI. O foco, aliado à interiorização do sistema público de empregos, deverá ser gerar trabalho e renda em municípios em várias regiões do Estado.

O conceito, segundo Vladyson, está sendo discutido com a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece).

Vladyson Viana Secretário do Trabalho Vínhamos discutindo com a Adece a criação de um critério no FDI para fortalecer os aspectos de empregabilidade formal e o acesso ao sistema público de emprego. Isso é importante porque nos mostra dados e temos mais de 2,5 milhões de trabalhadores cadastrados na nossa rede. Isso tem se dado em todos os investimentos no Interior"

"Outro ponto é que vamos ampliar a rede de atendimento do IDT (Instituto de Desenvolvimento do Trabalho), através da municipalização. Recentemente participei da inauguração de um posto em Morada Nova, em Maranguape, então temos uma rede que será ampliada para atendimento ao trabalhador através de parceria com os municípios", completou.

Formação da equipe

Questionado sobre a estrutura da nova Secretaria do Trabalho, Viana garantiu que seriam criados apenas dois cargos executivos: de planejamento e gestão, comum a todas as Pastas; e de trabalho e empreendedorismo.

Vladyson ainda reforçou que, agora, as políticas relacionadas do Governo do Estado ficarão concentradas no mesmo órgão, unificando, também, o conceito de economia solidária à Pasta. O programa de microcrédito (Ceará Credi), antes gerido pela Secretaria de Desenvolvimento e Trabalho (Sedet), também ficará sob o guarda-chuva da nova secretaria.

"O desenho da secretária já foi estabelecido na reforma administrativa. Contaremos com duas secretarias executivas: um padrão de planejamento e gestão interno e outra de trabalho e empreendedorismo. Nós temos uma das coisas importantes, é que trouxemos a política de economia solidária para dentro da secretaria. São dois conselhos, um de trabalho e um de estadual de economia solidária. Isso vai dar uma riqueza de ação da secretária", disse.

"A política de trabalho já existia, ela apenas estava facionada em outras áreas. Estamos apenas concentrando na secretaria. Já tínhamos política de qualificação profissional, sistema público de emprego, microcrédito. Estamos reorganizando essa política em uma única Pasta, dando força por conta do alinhamento com o Governo Federal", completou.

*Colaborou Felipe Azevedo