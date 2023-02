Ex-funcionários da Guararapes têm recebido acompanhamento diário para recolocação, diz secretário

Os ex-funcionários da Guararapes estão recebendo acompanhamento diário da nova Secretaria do Trabalho do Governo do Estado para garantir uma recolocação no mercado. A informação foi confirmada pelo titular da Pasta, Vladyson Viana, destacando que esse foi desejo da maioria dos trabalhadores (66,5%).

Cerca de 2 mil funcionários da fábrica do Grupo Guararapes - controladora das lojas Riachuelo - em Fortaleza foram oficialmente comunicados no dia 10 de janeiro sobre o encerramento das atividades da gigante do setor têxtil no Ceará

Para os 14,9% que afirmaram o desejo de empreender em uma nova fonte de renda própria, o Governo do Estado, como já havia sido antecipado pela coluna, há o direcionamento para o programa Ceará Credi. O objetivo é fornecer o suporte necessário para a elaboração de plano de negócios e a definição do montante de crédito necessário para esse novo passo na carreira.

"Primeiro a gente precisa ressaltar que a gente cresceu na geração de postos de trabalho. Nós fechamos 2022 com mais de 67 mil postos de trabalho, então o saldo é de crescimento da economia e da empregabilidade. Lógico que questões como as da Guararapes nos colocam a necessidade de pensar políticas mais focadas. Ali, nós temos mais 1.500 trabalhadoras da indústria têxtil que precisam ser reinseridas no mercado de trabalho, então temos todo um cadastro para encaminhar essas pessoas para outras oportunidades e também apoiá-las com microcrédito para desenvolver atividades a partir do próprio empreendimento", disse Vladyson.

"Nós fizemos um cadastro, e a grande maioria afirmou que está buscando uma requalificação. As que manifestaram interesse em exercer uma atividade empreendedora foram direcionadas ao fluxo do Ceará Credi, que envolve um cadastro, a visita de um agente para construir um plano de negócios, e a partir desse plano de negócio que vai se discutir a necessidade de crédito e como esse crédito vai ser aplicado", completou.

Acompanhamento diário

O acompanhamento para os ex-funcionários da Guararapes, que fechou a fábrica de Fortaleza em janeiro desse ano, tem sido feito em parceria com o IDT (Instituto de Desenvolvimento do Trabalho), a partir do levantamento de novas vagas e o encaminhamento dos currículos dos trabalhadores.

"Para aquelas que afirmaram interesse pela recolocação, temos feito um esforço cotidiano a partir da captação de vagas nas empresas do setor e estamos encaminhando esses currículos. Obviamente, isso não se resolve do dia para a noite. Mas temos acompanhado esse caso com muita atenção", explicou o secretário.