Estado prepara plano para realocação e fornecimento de crédito a ex-funcionários da Guararapes

Os funcionários demitidos pelo Grupo Guararapes, empresa dona da Riachuelo, deverão receber um suporte do Governo do Estado para se recolocar no mercado de trabalho. Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará (SDE), Salmito Filho, revelou, em entrevista exclusiva à coluna, que o Poder Público estadual já está preparando uma série de ações focadas nas pessoas afetadas.

Para entender melhor o caso, a Guararapes anunciou no último dia 10 de janeiro, o encerramento das atividades em Fortaleza, levando as operações para o Rio Grande do Norte, onde a empresa possui uma unidade fabril com área de 150 mil metros quadrados (m²).

A decisão de fechar a unidade cearense resultou na demissão de 2 mil trabalhadores, que saíram recebendo, muitos deles, máquinas de costura, para seguir exercendo a profissão mesmo de maneira autônoma. O Diário do Nordeste já acompanhava os rumores de fechamento da fábrica desde dezembro do ano passado.

Para tentar contornar a situação, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem trabalhando em um projeto aliado ao Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) e à nova pasta da Secretaria do Trabalho para realocar esses funcionários.

A informação foi confirmada pelo titular da SDE, Salmito Filho.

Legenda: Secretário Salmito Filho explicou os planos para realocação de funcionários do Grupo Guararapes Foto: Foto: Kid Júnior

Planos de realocação

Os planos, segundo ele, devem atuar em duas esferas, a realocação desses funcionários em outras empresas de confecção ou o incentivo a iniciativas de empreendedorismo.

"Há várias ações do Governo do Estado, seja da Secretaria do Trabalho, da Fazenda ou de Desenvolvimento Econômico e estamos pensando em muitas mãos um desenho que seja factível para além da boa intenção", disse Salmito.

"O IDT já está trabalhando com a Secretaria do Trabalho para realocar essas pessoas, que têm qualificação profissional, estavam produzindo e nós estamos tendo a possibilidade de realocar com empregos no setor que estavam ou em iniciativas empreendedoras delas. A Guararapes vai fornecer as máquinas, mas estamos vendo outras alternativas", completou.

Fornecimento de crédito

Além do projeto de realocação, o secretário de Desenvolvimento Econômico, que lamentou o fechamento da fábrica em Fortaleza, mencionou um possível projeto de fornecimento de crédito para os ex-funcionários da Guararapes.

O objetivo é gerar oportunidades para novos investimentos e iniciativas de empreendedorismo. No entanto, ainda não há detalhes desse novo projeto, se o modelo será baseado em microcrédito ou outra opção.

O anúncio dependerá de articulações entre pastas e a aprovação do governador Elmano de Freitas.

"Nosso sentimento é de tristeza, de lamentar porque entendemos que são as empresas que geram emprego e renda, são elas que geram receita privada e pública", disse Salmito.

"Temos a possibilidade de dar crédito, sim. Estamos desenhando e já fizemos uma reunião com o governador, que fez questão de participar, e estamos preparando esse conjunto de iniciativas. Com algumas delas já em execução", completou.

Negociações por nova fábrica

Sobre uma possível nova investidora para ocupar o espaço deixado pela Guararapes, Salmito disse apenas que não dá para confirmar nada. Ele se esquivou de comentar sobre o interesse de uma empresa de ônibus para instalação de uma garagem onde funcionava as operações da controladora da Riachuelo em Fortaleza.

"Aí não dá para afirmar", disse Salmito.