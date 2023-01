BR-116 passará por revitalização e obra deverá ser entregue até abril, diz ministro dos transportes

Trechos da BR-116 no Ceará deverão passar por uma nova revitalização até o mês de abril. O plano foi divulgado pelo Ministério dos Transportes em coletiva nessa quarta-feira (18), durante coletiva na sede da Pasta, em Brasília.

Os planos para os próximos 100 dias no Ministério foram detalhadas pelo ministro Renan Filho, que destacou o aumento no orçamento da Pasta para viabilizar a retomada dos investimentos públicos nos próximos meses.

Apesar da confirmação das obras na BR-116, ainda não há, contudo, definição clara para início e término das obras. O ministro garantiu apenas que o processo de revitalização deverá ser finalizado nos primeiros 100 dias do governo Lula. O trecho da rodovia onde as obras serão realizadas também serão divulgados no futuro.

Retomada de investimentos

Focando nos gastos públicos, Renan também destacou que todos esses planos serão discutidos com o Ministério da Fazenda, liderado por Fernando Haddad, além de outros setores do Governo Federal, mas com orientação do presidente Lula.

Renan Filho Ministro dos transportes Esse primeiro ano, além de ser de retomada dos investimentos, também será um reordenamento dos planos dos próximos 4 anos"

"Esperamos melhorar a qualidade da malha rodoviária já no primeiro ano, interrompendo um período de 6 anos de piora das condições, e também intensificando as condições para atrair investimentos privados", completou.

Rodovias deverão ser revitalizadas nos próximos 100 dias:

BR-116 (Ceará)

BR-116 (Bahia)

BR-101 (Alagoas)

BR-364 (Acre)

BR-447 (Espírito Santo)

BR-080 (Goiás)

BR-381 (Minas Gerais)

BR-163 (Paraná)

BR-116 (Rio Grande do Sul)

BR-432 (Roraima)

BR-470 (Santa Catarina)

BR-101 (Sergipe)