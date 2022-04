Litígio Ceará-Piauí: petição por manutenção de cidades da Ibiapaba reúne mais de 5,3 mil assinaturas

"Estamos apresentando essa petição em defesa do nosso território, onde foram construídas histórias de gerações cearenses e 'Ibiapabanas' que até hoje habitam e contribuem com o desenvolvimento da região, em defesa das empresa e empregos que aqui existem e que agora se encontram em risco, devido a uma possível mudança brusca no regime de tributação das negociações atualmente existentes entre municípios da região e também com municípios de todo o estado do Ceará, em defesa de todos os equipamentos públicos já conquistados e existentes na região, como estradas, hospitais, praças, escolas, parques nacionais, atrativos turísticos, postos de polícia, delegacias, rodoviárias, unidades de conservação, açudes estratégicos e muitos outros empreendimentos de iniciativa privada que geram emprego, renda, arrecadação e que contribuem para a melhor qualidade de vida da população cearense da Ibiapaba e seus visitantes", diz parte do documento.