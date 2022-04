Tempo de entrega de produtos do Mercado Livre em Fortaleza cairá pela metade; entenda mudança

O tempo de entrega de produtos comprados no Mercado Livre cairá do prazo máximo de quatro para até dois dias, em Fortaleza e em outras capitais nordestinas. A mudança começa a valer a partir do segundo semestre deste ano, após o incremento de aeronaves da companhia aérea Gol à logística da plataforma de comércio eletrônico.

A parceria entre as empresas foi anunciada, nesta terça-feira (19), durante coletiva de imprensa online. O acordo prevê frota exclusiva por 10 anos de seis aviões cargueiros, operados pela “Gollog”, braço logístico da companhia área.

Metade das aeronaves já começa a operar no segundo semestre. O restante será integrado à frota até o terceiro trimestre de 2023.

Com o incremento, as reduções de tempo de entrega serão as seguintes:

Manaus (AM): de 8-9 dias para 1-2 dias

Belém (PA): de 4-6 dias para 1-2 dias

Fortaleza (CE), São Luís (MA), Teresina (PI), Recife (PE), Natal (RN), João Pessoa (PB) e Salvador (BA): de 3-4 dias para 1-2 dias

Brasília (DF), Goiânia (GO) e Cuiabá (MT): de 2 dias para 1 dia

Segundo as empresas, a redução do tempo não implicará no aumento do custo do serviço aos consumidores.

A ação faz parte do pacote de investimentos de R$ 17 bilhões que o Mercado Livre anunciou para este ano, no Brasil.

Segundo o vice-presidente Sênior e líder do Mercado Livre no Brasil, Fernando Yunes, a meta é reduzir até 80% do tempo de entrega em rotas extensas, fidelizando os clientes e atraindo novos consumidores.

Aviões

Foto: Gol / Divulgação

Os aviões destinados à operação fazem parte da frota atual da Gol e passarão por um processo de conversão para cargueiros, sendo designados como 737-800 BCF (Boeing Converted Freighter), com capacidade de 24 toneladas. As aeronaves terão a cor e a logomarca do Mercado Livre.