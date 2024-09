Programa VaiVem passa a ofertar passagens de ônibus para desempregados; saiba como solicitar

O governador Elmano de Freitas lançou a segunda fase do programa VaiVem, em Fortaleza, na manhã desta segunda-feira (2). O benefício estadual gera bilhetes gratuitos para uso em diferentes modais do transporte público, dentro da Região Metropolitana de Fortaleza, e contempla, nesta nova etapa, trabalhadores desempregados desde janeiro de 2023 que morem na RMF e estejam inscritos no Bolsa Família.

"Estamos prevendo beneficiar mais de 42 mil pessoas da Região Metropolitana de Fortaleza. A pessoa pode estar em Caucaia e pode procurar emprego em Fortaleza e vice-versa, além de outras cidades", explicou Elmano de Freitas.

O usuário recebe 10 bilhetes por mês e pode usá-los nas linhas de ônibus, metrô e topique. A quantidade de passagens não se acumula de um mês para o outro. Segundo o governador, inicialmente, o benefício é de seis meses, mas pode ser prorrogado caso a pessoa não consiga emprego no período.

Conforme informações do Governo, cada família beneficiada pelo Bolsa Família poderá cadastrar no máximo duas pessoas no Programa VaiVem.

A primeira fase do programa foi voltada para a juventude, atendendo 9 mil jovens na semana, nos feriados e final de semana.

Na Praça José de Alencar, o lançamento contou com as presenças do governador do Ceará, do secretário do Trabalho em exercício, Renan Ridley, do presidente do IDT, Raimundo Ângelo, do presidente da Arce, João Gabriel Rocha, e do superintendente do Detran, Michel Matos.

Como solicitar o Cartão VaiVem?

Os interessados em realizar o cadastro na segunda fase do VaiVem precisam ir a uma unidade de atendimento do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) para pedir o cartão.

No ato da inscrição, os atendentes irão pedir RG, CPF, documentos que comprovem que você recebe o Bolsa Família e a Carteira de Trabalho e Proteção Social (CTPS).

"Nós estamos trabalhando com a ideia de que em 10 dias, após o cadastro aprovado, a pessoa vai receber o cartão para começar a utilizar", sinalizou Elmano de Freitas. .

Durante a solicitação, o IDT coleta dados biométricos. Em seguida, a instituição informa o prazo de emissão da carteira que é produzida e entregue pelo Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE).