Evandro Leitão anuncia o deputado Idilvan Alencar como secretário da Educação de Fortaleza

O prefeito eleito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou na tarde deste sábado (14), o deputado federal Idilvan Alencar (PDT) como futuro secretário da Educação de Fortaleza. O parlamentar já comandou a Pasta no Estado.

“Anuncio o nome que irá comandar a pasta da Educação de Fortaleza em nossa gestão. Trata-se do deputado federal Idilvan Alencar, um dos maiores conhecedores da área no país, com larga experiência, inclusive já tendo sido secretário da Educação do Estado do Ceará, que é exemplo para o Brasil. Tenho certeza de que Idilvan, junto com nossa valorosa equipe de profissionais da educação do município, fará um exitoso trabalho”, escrever Evandro nas redes sociais.

Idilvan está no segundo mandato como deputado federal e integra a Comissão de Educação na Câmara dos Deputados. Ele é graduado em Engenharia Civil pela Unifor, mestre em Gestão e Avaliação da Educação Pública pela Federal de Juiz de Fora e doutorando em Educação em Ciências pela UFRS.

Foi secretário executivo e adjunto da Seduc de 2007 a 2014, e titular de 2016 a 2018. Foi também presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) entre 2015 e 2016.

O político é um dos principais aliados da ex-governadora do Ceará, Izolda Cela (PSB).