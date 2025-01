Ao tentar salvar crianças no mar, idoso morre afogado na Praia do Futuro

Um idoso morreu nesta terça-feira (31) enquanto tentava resgatar crianças que se afogavam no mar da Praia do Futuro, em Fortaleza. Segundo informações de familiares, trata-se de Afonso Oliveira Castro, de 64 anos.

Durante um passeio à praia, o idoso teria percebido que um grupo de crianças estava se afogando. Ele correu para socorrer, mas não conseguiu sair da água.

Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará (SSPDS-CE), o homem se afogou e foi resgatado do mar por uma equipe de guarda-vidas do Corpo de Bombeiros junto com mais cinco pessoas. Não foi informado se eram as crianças que o idoso teria visto se afogando.

"Após ser retirado do mar, o idoso ficou inconsciente e teria tido uma parada cardiorrespiratória. A equipe realizou reanimação cardiopulmonar até a chegada dos socorristas, mas o idoso não resistiu e foi a óbito", informa a pasta.

Ainda conforme a SSPDS, uma equipe da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada. O caso é investigado pelo 15º Distrito Policial (DP), na Cidade 2000. A causa da morte só será determinada após o laudo da Pefoce.

Afonso Oliveira Castro é natural do Crato e veio para Fortaleza para comemorar a virada de ano e o aniversário do filho. O idoso havia chegado na capital cearense um dia antes da morte.