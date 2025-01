Incêndio atinge área do Projeto 4 Varas na Barra do Ceará

Moradores da Barra do Ceará foram surpreendidos por um incêndio na sede do projeto 4 Varas, nos primeiros minutos do dia 1º de janeiro. O local é conhecido por ter instalações inspiradas em ocas indígenas — uma delas foi destruída pelo fogo.

Diferentes perfis no Instagram divulgaram imagens do incêndio. A conta oficial do projeto chegou a compartilhar algumas das publicações que indicavam que fogos de artifício teriam ocasionado o incêndio.

Veja também Ceará Incêndio atinge loja de ferramentas e equipamentos no Centro de Fortaleza; assista Ceará Materiais básicos para garantir os serviços de saúde do IJF no fim do ano são entregues

Em uma das postagens, um membro da equipe do projeto 4 Varas chegou a comentar o que ocorreu: "Graças a Deus todo fogo foi contido! Agradecemos aos moradores e aos bombeiros, que chegaram rapidamente e conseguiram conter o fogo, evitando que se espalhasse para outras Ocas. A Oca queimada foi a inutilizada há um ano por falta de manutenção da Prefeitura de Fortaleza".

A reportagem entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para saber mais detalhes sobre a operação de combate a incêndio do projeto e aguarda respostas.