Materiais básicos para garantir os serviços de saúde do IJF no fim do ano são entregues

Em resposta à crise de escassez de insumos básicos, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), iniciou, ainda na segunda-feira (30), a entrega de materiais hospitalares ao Instituto Dr. José Frota (IJF). O objetivo é garantir a continuidade dos serviços assistenciais durante o período de maior demanda, especialmente durante as festividades de fim de ano.

Conforme a pasta, serão fornecidos 216.477 itens, sendo 78.015 medicamentos e 138.462 materiais médico-hospitalares, totalizando R$ 690.506,00 (seiscentos e noventa mil, quinhentos e seis reais).

A segunda parte da remessa será enviada pelos hospitais da Rede Sesa na próxima quinta-feira (2), segundo previsão do governo estadual.

Crise no IJF

Legenda: IJF passa por uma crise para atendimento à população Foto: Davi Rocha

Desde 8 de novembro último, o Diário do Nordeste tem mostrado que o IJF tem passado por uma crise que envolve falta de medicamentos, de profissionais e até de alimentação para funcionários, pacientes e acompanhantes.

O problema afeta pacientes, acompanhantes e profissionais de saúde, que denunciam que nenhuma refeição havia sido servida até o horário do almoço.

De onde são os pacientes internados no IJF

A partir do Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS), do Ministério da Saúde, é possível analisar de onde são os pacientes que ficam internados nos estabelecimentos de saúde.

Como os dados mais recentes só estão disponíveis até outubro de 2024 — e ainda estão sujeitos a atualização —, para comparar os diferentes anos, o Diário do Nordeste coletou informações de janeiro a outubro ao longo da última década.

Houve uma redução de quase 40% na quantidade total de internações entre 2023 e 2024: de 19.743 no ano passado para 11.899 neste ano.

Em 2015, nesse intervalo de meses analisado, os pacientes que residiam nas regiões de saúde do Sertão Central e do Litoral Leste/Jaguaribe corresponderam, juntos, a 15% das mais de 14,9 mil internações no IJF. Essa proporção oscilou ao longo dos anos, atingindo até 18%, em 2022.

Neste ano, porém, apenas 8% das 11,9 mil internações realizadas no Instituto Doutor José Frota foram de pessoas vindas dessas regiões do Estado. Essas duas regiões de saúde englobam, ao todo, 40 cidades do interior do Ceará — como Tauá, Quixadá, Canindé, Aracati, Jaguaribe, Russas e Limoeiro do Norte.

Mas o sistema do Governo Federal também aponta que 2024 foi o ano com menos internações de pessoas da região de saúde de Fortaleza, que abrange outros 43 municípios do Estado além da Capital. Se entre 2015 e 2023, a média era de 11.755 internações, em 2024 foram registradas 10,3 mil.