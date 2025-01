Ensaio fotográfico registra primeiro Réveillon de recém-nascidos internados em hospital público de Fortaleza

Tente não suspirar com registros do primeiro réveillon de recém-nascidos internados em um hospital público de Fortaleza. Impossível. O ensaio, realizado no Hospital Geral Dr. César Cals, representou beleza e esperança para gestantes e mães com recém-nascidos na unidade.

Veja também Ceará Turma desafia professora a identificar alunos só pela voz, em Fortaleza, e brincadeira viraliza; veja vídeo Ceará Materiais básicos para garantir os serviços de saúde do IJF no fim do ano são entregues

O fotógrafo Thiago Freitas, que trabalha no hospital, e a equipe de enfermagem neonatal estiveram à frente da ação. O intuito foi humanizar o cuidado com as famílias necessitadas de internação hospitalar e, de quebra, aliviar o peso de um cotidiano capaz de angustiar familiares.

A produção primou pelo capricho. Até um cenário de festa de ano novo foi montado para a sessão de fotos na Unidade de Cuidado Intermediário Canguru. O espaço é dedicado a bebês prematuros e de baixo peso, com cuidados intensivos e atenção especializada.

Legenda: Objetivo do ensaio foi humanizar o cuidado com as famílias necessitadas de internação hospitalar Foto: Thiago Freitas/Ascom HGCC

Ao fim do ensaio, as famílias recebem as fotos produzidas pelo fotógrafo. As informações são do g1 Ceará, que conversou com alguns dos envolvidos na iniciativa. Enfermeira neonatal da unidade, Jane Kelli dos Santos vibrou pelo projeto.

“As fotos ajudam na construção de uma narrativa positiva sobre a recuperação dos bebês, algo importante para os pais”.

Gestantes também ganharam registros

Outro espaço ativado no hospital durante o ensaio para festejar a chegada de 2025 foi a Casa da Gestante. Ela é voltada a mulheres que estão em acompanhamento, a fim de monitorar a gestação de risco.

Legenda: Outro espaço ativado no hospital durante o ensaio para festejar a chegada de 2025 foi a Casa da Gestante Foto: Thiago Freitas/Ascom HGCC

"Fomos surpreendidas com esse ensaio fotográfico maravilhoso. Todos contribuíram para que desse certo. Foi como uma terapia. Algo diferente que vou levar como recordação", comemora Andreia Guilherme, 36.

Moradora de Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza, ela está na unidade desde o dia 30 de novembro. Para 2025, ela deseja um novo ano de felicidades ao receber o filho Noah.