Todas as salas de aula da rede pública de Fortaleza terão ar-condicionado até 2028, promete Evandro

O prefeito Evandro Leitão (PT) anunciou, nesta quinta-feira (30), que, até o fim deste mandato, em 2028, todas as salas de aula das escolas da rede municipal de ensino terão ar-condicionado. Segundo o gestor, até então, apenas 15% das unidades são climatizadas.

"Queremos melhorar ainda mais a nossa educação, tornando-a referência para o Brasil. Referência não só profissional, mas, também, em estrutura física. Atualmente, apenas 15% das unidades da rede municipal de ensino possuem ar-condicionado. Queremos universalizar a climatização, e é algo que iremos fazer ao longo dos próximos quatro anos, proporcionando melhores condições para os profissionais e alunos", afirmou o petista.

Fortaleza conta, no momento, com 621 unidades escolares, sendo 327 escolas, 186 Centros de Educação Infantil (CEIs) e 108 creches parceiras.

Presente durante o anúncio, na ocasião da abertura do ano letivo de 2025, na escola Dom José Tupinambá da Frota, no Bela Vista, o secretário municipal da Educação (SME), Idilvan Alencar, garantiu que a climatização também deve abranger outros espaços das escolas, além das salas de aula.

"Poucas cidades do Brasil possuem climatização em todas as escolas. Isso promove melhores condições de trabalho. Aqui, em Fortaleza, por conta do clima, há salas de aula em que não é possível ministrar aulas no período da tarde. Essa é uma demanda antiga, histórica da nossa educação. Lembrando que a medida atenderá outros espaços também, como salas dos professores, salas de atendimento especializado e outros ambientes", citou o gestor.

Reajuste salarial dos professores

Na mesma ocasião, Evandro também mencionou que se comprometeu a ajustar em 6,27% o piso salarial do magistério, cumprindo com a legislação nacional.

"O reajuste será enviado à Câmara [Municipal] e, ao que me consta, esta é uma das primeiras vezes que esse compromisso é firmado antes do início do ano letivo, evitando a greve. Isso me faz ter a convicção de que, por meio dessa conexão, vamos superar os desafios de gerir Fortaleza", garantiu o prefeito.

Climatização de salas de aula no Ceará

Em novembro de 2023, o Diário do Nordeste analisou dados do Censo Escolar do ano anterior e constatou que, àquela época, das 66,6 mil salas de aula das unidades públicas (municipal, estadual e federal) e privadas do Ceará, apenas 29,52% contavam com algum tipo de equipamento como ar-condicionado ou climatizador.

Especificamente em Fortaleza, contabilizando as escolas de todas as redes, o mesmo levantamento apontou que a Capital tinha apenas 6,2 mil salas de aula climatizadas, o equivalente a 36,21% do total.