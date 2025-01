Professores da rede pública de Fortaleza conseguem reajuste no piso salarial; veja detalhes

Professores da rede municipal de Fortaleza conseguiram, após negociação com a Prefeitura de Fortaleza, reajuste de 6,27% no Piso Salarial 2025. Com a alteração do valor dos vencimentos, o impacto para os cofres públicos será de cerca de R$120 milhões ao ano, segundo a gestão municipal.

Uma audiência entre o Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute), o prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e o secretário de Educação, Idilvan Alencar, garantiu o reajuste com efeito retroativo a 1º de janeiro.

O reajuste incide sobre o vencimento inicial da carreira e repercute em todas as referências, beneficiando tanto professores ativos e aposentados como assistentes da educação. A medida era tratada como condição essencial para o início do ano letivo de 2025, que ainda terá calendário divulgado.

Atualmente, o piso salarial de professores em Fortaleza é de R$ 4.592,61. Com o reajuste, o valor deve ser elevado para R$ 4.880,88, superior ao piso nacional de R$ 4.867,77.

Veja também Ceará Concurso para professores do ITA Fortaleza terá 90 vagas; docentes farão treinamento em Harvard Ceará Veja os cursos mais procurados nas universidades federais do Ceará após resultado do Sisu 2025

A proposta também será avaliada pela categoria em Assembleia Geral, marcada para esta quarta-feira (29), às 7h, na Escola Municipal de Tempo Integral Filgueiras Lima, no bairro Jardim América.

Evandro informou aos representantes que a mensagem com o reajuste será enviada à Câmara Municipal na próxima semana, para apreciação dos vereadores no início dos trabalhos da Casa, que ocorre dia 3 de fevereiro.

Próximas pautas em discussão

Além do reajuste, o encontro dos educadores de amanhã deve debater o cronograma para tratar dos 16 pontos restantes da pauta prioritária de 2025, que contemplam reivindicações essenciais para a valorização e melhores condições de trabalho para os profissionais da educação.

"Consideramos uma proposta importantíssima que demonstra a valorização com os trabalhadores da educação", entende a presidenta do Sindiute, Ana Cristina Guilherme. "Estamos satisfeitos com o respeito à lei do piso, mas queremos os 16 pontos de pauta pendentes".

Entre os temas a serem tratados, estão o reajuste do vale-alimentação, progressão por tempo de serviço e qualificação, realização de concurso público, concessão do abono de férias para todo o grupo do magistério e universalização do atendimento em creche.