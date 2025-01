Linhas 605 e 606 passarão a operar no Terminal José de Alencar a partir de segunda (3); saiba como será embarque

As linhas de ônibus 605 - José Walter/BR-116/Avenida I/Centro e 606 - José Walter/BR-116/Avenida N/Centro serão transferidas para operar no Terminal José de Alencar, no Centro, a partir de segunda-feira (3).

Conforme a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor), com a transferência, o terminal passa a operar com um total de 46 linhas, beneficiando aproximadamente 71 mil passageiros por dia.

Os passageiros das linhas irão realizar o embarque e desembarque na plataforma C1 do terminal. As referidas linhas não sofrem alterações em seu itinerário.



“Com a operação das linhas no terminal, os usuários contam com mais conforto, segurança e comodidade”, considera George Dantas, presidente da Etufor.

Integração

A transferência das linhas para o terminal José de Alencar facilita a integração com outras linhas do transporte público com destino à região central da cidade.



Para garantir o benefício da integração no terminal, é necessário utilizar o Bilhete Único ou a carteira estudantil com créditos. Com isso, o passageiro pode pagar apenas uma passagem e realizar a integração no intervalo de até duas horas, aproveitando o sistema de transporte público de forma mais econômica e eficiente.