Grammy 2026: Quem são os brasileiros indicados à premiação

A 68ª edição do Grammy Awards, considerada a maior premiação da indústria musical, acontece no domingo (1º). Neste ano, os irmãos Caetano Veloso, 83, e Maria Bethânia, 79, são os únicos brasileiros indicados pela Academia Nacional de Artes e Ciências de Gravação dos Estados Unidos.

A dupla concorre ao prêmio de Melhor Album de Música Global, com o álbum "Caetano & Bethânia Ao Vivo", registro da turnê histórica que eles realizaram entre agosto de 2024 e março de 2025.

A categoria também é disputada pelo rapper nigeriano Burna Boy ("No Sign of Weakness"), o indiano Siddhant Bhatia ("Sounds Of Kumbha"), o senegalês Youssou N’Dour ("Eclairer le monde, Light the World"), a banda de jazz Shakti ("Mind Explosion") e a britânica Anoushka Shankar, em parceria com os indianos Alam Khan e Sarathy Korwar ("Chapter III: We Return To Light").

A categoria de Melhor Álbum de Música Global integra o evento desde 1992. Anteriormente, era chamada de World Music, mas em 2020, sofreu algumas mudanças de formato, quando adotou a nomenclatura Global.

Trajetória de Caetano Veloso e Maria Bethânia no Grammy

Após 60 anos de carreira, essa é a primeira indicação da cantora Maria Bethânia. Enquanto Caetano Veloso acumula outras cinco indicações na premiação internacional. Dentre as vezes que concorreu, o artista se consagrou com dois troféus: um pelo álbum "Livro" e outro como produtor de "João Voz e Violão", de João Gilberto.

Veja abaixo os cinco artistas brasileiros que já venceram o prêmio de Global Music:

Sérgio Mendes ("Brasileiro", em 1993)

Milton Nascimento ("Nascimento", em 1999)

Gilberto Gil ("Quanta Live", em 2000. Seis anos mais tarde, em 2006, se consagrou como "Eletracústico", na subdivisão de World Music Contemporâneo)

Caetano Veloso ("Livro", em 2001)

João Gilberto ("João Voz e Violão", de 2002)

*Estagiária supervisionada pelo jornalista Victor Ximenes.