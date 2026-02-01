Grammy 2026: Quem são os brasileiros indicados à premiação
A cerimônia será transmitida no Brasil pela HBO Max e TNT.
A 68ª edição do Grammy Awards, considerada a maior premiação da indústria musical, acontece no domingo (1º). Neste ano, os irmãos Caetano Veloso, 83, e Maria Bethânia, 79, são os únicos brasileiros indicados pela Academia Nacional de Artes e Ciências de Gravação dos Estados Unidos.
A dupla concorre ao prêmio de Melhor Album de Música Global, com o álbum "Caetano & Bethânia Ao Vivo", registro da turnê histórica que eles realizaram entre agosto de 2024 e março de 2025.
Veja também
A categoria também é disputada pelo rapper nigeriano Burna Boy ("No Sign of Weakness"), o indiano Siddhant Bhatia ("Sounds Of Kumbha"), o senegalês Youssou N’Dour ("Eclairer le monde, Light the World"), a banda de jazz Shakti ("Mind Explosion") e a britânica Anoushka Shankar, em parceria com os indianos Alam Khan e Sarathy Korwar ("Chapter III: We Return To Light").
A categoria de Melhor Álbum de Música Global integra o evento desde 1992. Anteriormente, era chamada de World Music, mas em 2020, sofreu algumas mudanças de formato, quando adotou a nomenclatura Global.
Trajetória de Caetano Veloso e Maria Bethânia no Grammy
Após 60 anos de carreira, essa é a primeira indicação da cantora Maria Bethânia. Enquanto Caetano Veloso acumula outras cinco indicações na premiação internacional. Dentre as vezes que concorreu, o artista se consagrou com dois troféus: um pelo álbum "Livro" e outro como produtor de "João Voz e Violão", de João Gilberto.
Veja abaixo os cinco artistas brasileiros que já venceram o prêmio de Global Music:
- Sérgio Mendes ("Brasileiro", em 1993)
- Milton Nascimento ("Nascimento", em 1999)
- Gilberto Gil ("Quanta Live", em 2000. Seis anos mais tarde, em 2006, se consagrou como "Eletracústico", na subdivisão de World Music Contemporâneo)
- Caetano Veloso ("Livro", em 2001)
- João Gilberto ("João Voz e Violão", de 2002)
*Estagiária supervisionada pelo jornalista Victor Ximenes.