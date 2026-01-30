O filme Crepúsculo, campeão de bilheteria protagonizado por Kristen Stewart (Bela), Robert Pattinson (Edward) e Taylor Lautner (Jacob), irá retornar aos cinemas brasileiros em breve. A saga, baseada no best-seller homônimo de Stephenie Meyer, será relançada pela Paris Filmes.

A partir de 19 de março de 2026, os fãs poderão conferir o relançamento de Crepúsculo em todo o Brasil. Os demais filmes da saga ainda não tiveram reexibição confirmada.

Nos Estados Unidos, o primeiro livro da saga foi publicado em setembro de 2005, por isso, a comemoração de duas décadas. Um cartaz especial marca a reexibição comemorativa.

Veja também Zoeira 'Crepúsculo' retorna aos cinemas em comemoração ao aniversário de 20 anos da saga Verso Avó lê ‘Crepúsculo’ pela primeira vez aos 90 anos e se apaixona

Qual a história de 'Crepúsculo'?

A saga 'Crepúsculo', que marcou toda uma geração, é baseada em quatro livros de romances da autora estadunidense Stephenie Meyer. Os filmes de gênero fantasia e romance são protagonizados por Kristen Stewart, Robert Pattinson e Taylor Lautner.

Nessa história, o público acompanha Isabella Swan, uma jovem tímida que se muda para a pacata cidade de Forks, para viver com o pai. Enquanto tenta se habituar à nova rotina na escola, logo descobre que existe um grupo de estudantes peculiares e atraentes. O mais novo, Edward Cullen, se torna seu colega de estudo em uma das aulas.

Legenda: Isabella Swan vive um triângulo amoroso com Edward e Jacob. Foto: Divulgação.

Inicialmente, ela não entende porque ele aparenta não gostar dela, até que descobre o maior segredo de Edward: ele é um vampiro. Já Jacob, seu amigo de infância, é um lobisomem.

Ao longo da trama, Bella precisa elaborar o amor que sente por Edward e por Jacob, enquanto lida com diversos perigos, inclusive ser perseguida por vampiros sanguinários.

Qual a ordem dos filmes da saga 'Crepúsculo'?

Os filmes seguem a seguinte ordem: