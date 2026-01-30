BBB 26 acumula polêmicas em menos de um mês; relembre os principais episódios

Com menos de um mês no ar, o Big Brother Brasil (BBB 26) já pode ser definido como uma das edições mais turbulentas dos últimos anos.

Entre desistências inesperadas, acusações graves, problemas de saúde e uma expulsão, o reality tem sido marcado por episódios que movimentaram dentro e fora da casa.

Na noite desta sexta-feira (30), a direção do programa anunciou a expulsão de Paulo Augusto, após o participante empurrar Jonas Sulzbach durante a corrida para atender o Big Fone. O episódio se soma a outras polêmicas que já marcaram a temporada.

Escolhido da Casa de Vidro desiste antes da estreia

Horas antes da estreia do BBB 26, o participante Marcel, escolhido pelo público na Casa de Vidro Sudeste, desistiu do reality, na tarde da segunda-feira (12).

Com isso, Breno, que disputava a vaga com ele, entrou automaticamente no elenco Pipoca, por ser o único outro homem da região.

“Marcel desistiu de participar. Entrou, no lugar dele, Breno, exatamente o concorrente do Marcel na Casa de Vidro do Sudeste”, informou Tadeu Schmidt durante a programação da Globo.

Antes mesmo do anúncio oficial, Marcel já havia manifestado vontade de desistir após vencer a votação do público no domingo, mas chegou a voltar atrás depois de conversar ao vivo com o apresentador.

Henri Castelli sofre convulsões e deixa o jogo

Outra saída marcante aconteceu na quarta-feira (14), quando o ator Henri Castelli foi desclassificado do BBB 26 por questões médicas. Durante a Prova do Líder de resistência, que já durava cerca de nove horas, o participante sofreu uma convulsão e precisou ser levado ao hospital.

Horas depois, por volta das 14h30, Henri retornou à casa, foi aplaudido pelos brothers e relatou o ocorrido. Pouco tempo depois, voltou a passar mal e recebeu novo atendimento médico.

Apesar de a produção informar que ele estava bem, a decisão médica foi pela retirada definitiva do ator do programa.

Pedro Henrique desiste após acusação de assédio

No domingo (18), Pedro Henrique apertou o botão de desistência e deixou o reality após ser acusado de assédio pela sister Jordana Morais. Segundo o relato, o brother tentou beijá-la na despensa da casa.

Jordana afirmou que foi até o local após Pedro mencionar que havia um babyliss disponível. No entanto, durante a conversa, ele teria segurado seu pescoço e tentado beijá-la. “Você tá louco. O que você está fazendo?”, disse a sister, que ouviu como resposta que ele estava fazendo “o que deu vontade”.

Em conversa com outros participantes, Breno afirmou que a atitude configurava assédio. Pouco depois, Pedro conversou com Paulo Augusto e decidiu deixar o jogo.

Paulo Augusto é expulso após agressão

Na manhã desta sexta-feira (30), durante a dinâmica do Big Fone, Paulo Augusto empurrou Jonas Sulzbach, causando a queda do brother. Após análise das imagens, a produção decidiu pela expulsão do participante.

“Por ter colocado em risco a integridade física do participante Jonas, Paulo Augusto está fora do Big Brother Brasil”, anunciou a voz do Big Boss aos confinados.

Tadeu Schmidt entrou ao vivo para confirmar a decisão e afirmou que Paulo “puxou” Jonas, caracterizando agressão. Em comunicado oficial, a TV Globo reforçou que o participante descumpriu as regras do programa ao colocar outro competidor em risco.