Eliminado do BBB 26, Matheus passa por 'gestão de crise' com Karol Conká

Um quadro exibido no BBB 26, na quinta-feira (29), mostrou um encontro marcado por reflexões e aprendizados entre Karol Conká e Matheus Moreira. Ambos carregam em comum o rótulo de vilões em suas respectivas edições e participaram de uma conversa descrita como uma “gestão de crise”, na qual a cantora aconselhou o ex-brother.

Durante o bate-papo, Karol relembrou a própria trajetória no BBB 21 e destacou a importância de reconhecer falhas. "Agora é aprender com os erros e estar disposto a melhorar. Na minha edição [BBB 21], eu fui soberba", afirmou a rapper, hoje contratada da TV Globo.

Fora da casa, Matheus admitiu que o impacto da rejeição foi imediato e intenso. Segundo ele, o contato com a repercussão negativa de suas atitudes causou espanto logo nas primeiras horas após deixar o confinamento. O ex-BBB revelou que chegou a se sentir “apavorado” ao perceber a dimensão das críticas.

Veja também Zoeira Maxiane é a nova líder do BBB 26 Zoeira Jonas se desentende com Paulo Augusto após cair no BBB 26 Zoeira Christiane Torloni no BBB 26? Atriz vira 'participante' em montagens de IA

Em meio à autocrítica, Matheus confessou arrependimento sobre a forma como se posicionou no jogo e afirmou que gostaria de ter tido uma postura diferente. "Eu sinto vergonha. Pelo menos fico tranquilo que planta nós não fomos. Mas eu preferia ter sido, sendo bem sincero".

Karol destacou que errar faz parte do processo e reforçou aprendizados que ela mesma já compartilhou publicamente. “É aprender com erros”, disse.

'Fiz tudo errado'

Eliminado com 79,48% dos votos, Matheus contou que, até sair da casa, ainda se questionava se realmente havia errado. Após rever sua participação, chegou a uma conclusão direta: “Fiz tudo errado.” A resposta de Karol veio com empatia: “Eu te entendo”.

Ao ser questionada sobre como conseguiu se reerguer após o reality, a cantora explicou o caminho que seguiu: “Se mostrar disposto a melhorar e seguir em frente”. Ela acrescentou que reconhecer os próprios erros é uma forma de acolhimento e que, no BBB, muitas vezes vence quem aprende com a própria história.

Recorde de rejeição

Karol Conká participou do BBB 21 e deixou o programa com a maior rejeição da história do reality. Em fevereiro de 2021, a cantora foi eliminada do reality show com 99,17% dos votos em um paredão triplo, após comportamentos polêmicos.