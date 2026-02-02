Morre seu Paraíba, lendário e centenário dono de bar em Fortaleza

Boemia fortalezense de luto. Morreu nesta segunda-feira (2), aos 100 anos, Macedo Saturnino Gomes, nome de batismo de seu Paraíba, proprietário do bar Feijão Maravilha O Paraibano. O estabelecimento funciona no bairro Farias Brito, na Capital.

Segundo a família, a partida aconteceu às 4h da madrugada. A causa da morte foi natural e está sendo investigada. O velório acontece às 14h na Funerária Jerusalém, no Centro; o sepultamento será nesta terça-feira (3), às 9h, no cemitério Jardim do Éden, em Pacatuba.

"Meu pai foi uma lenda. Chegou aqui em 1957 e, como ele contava, começou a trabalhar na Serraria Carneiro. Colocou o comerciozinho dele em que só vendia banana, e foi se expandindo", lembra a filha, Simone Meire Gomes, com quem o empreendedor dividia as atividades do bar.

Veja também Verso À beira da lagoa da Maraponga, borracharia surpreende com rodízio de caldo de cana Verso Bloco 'A Turma do Mamão' impulsiona arte no Moura Brasil há mais de 50 anos

"Como tinha umas empresas aqui perto, e os funcionários não tinham onde almoçar, começaram a pedir ao papai que fornecesse comida, e assim ele começou a vender. O feijãozinho dele era famoso".

Para ela, o pai foi figura querida e importante para a Cidade, sobretudo para o bairro Farias Brito. "Hoje está partindo, e seguirá como lenda".

Seu Paraíba deixa sete filhos, cinco netos e um bisneto.

Como é o bar Feijão Maravilha

A experiência de estar no bar tocado por seu Paraíba é singular, a começar talvez pelo mais chamativo: o enorme painel com fotografias de quem já visitou o recanto. Clientes-amigos de curta ou longa data, e até o presidente Luiz Inácio Lula da Silva – de quem o homem era ferrenho admirador.

Também era torcedor apaixonado do time do Ceará e adorava uma prosa. Em reportagem publicada pelo Diário do Nordeste em julho de 2022, comentou sobre o fato de a casa estar sempre cheia: “Aqui tudim é meu amigo. Ninguém briga nem arenga. Vivo feliz”.

Legenda: Bar só aceitava dinheiro vivo, e o próprio proprietário passava o troco. Foto: Kid Júnior.

Ao longo de três décadas na Rua Dom Jerônimo, 256, o bar só aceitava dinheiro vivo – nem transações por Pix eram aceitas – e refletia o jeito do dono: abria cedo, às 6h da manhã, e só fazia silêncio na Sexta-feira da Paixão.

O próprio Paraíba passava troco no botequim, e se orgulhava de não ter doença nem tomar remédio. Devido ao jeito muito direto de lidar com o público, alguns amigos o apelidavam de seu Lunga.

Legenda: Seu Paraíba sempre estava no bar, onde recebia clientes e amigos. Foto: Kid Júnior.

Quanto ao feijão presente no nome do estabelecimento, era servido com osso de boi e preparado no fogão à lenha. Delicioso, é o verdadeiro carro-chefe da casa. A clientela sempre reagiu acalorada a essa fartura de símbolos.

Um dos frequentadores afirma: "A gente tem essa intimidade. Sempre reunimos amigos e convidamos mais gente para conhecer o bar”.