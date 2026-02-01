À beira da lagoa da Maraponga, borracharia surpreende com rodízio de caldo de cana

Desbravar Fortaleza é encontrar lugares e pessoas capazes de fazer valer a pena viver nesta cidade. Na esquina da avenida Godofredo Maciel com a rua Nereu Gomes, essas duas pontas se unem de modo inusitado. É onde está localizada a borracharia O Louro.

O recanto, além dos serviços de Mecânica, também oferece ao cliente a experiência de um rodízio de caldo de cana, tudo às margens da lagoa da Maraponga – e onde mais você poderia encontrar um local assim se não na capital cearense? O motivo por si só surpreende, mas não é o único. Rápida visita ao local revela porção de detalhes.

No corre-corre do trânsito, o ambiente é ponto fora da curva. Elege pequenas belezas como marca. Há um banco e uma cadeira personalizados nos quais está escrito com tinta branca, “Exclusivo para clientes”; penduricalhos ocupam o teto da oficina, deixando tudo menos sisudo, mais doce; e até uma pintura reproduzindo a lagoa da Maraponga está lá.

Veja também Verso Rua histórica de Fortaleza é corredor cultural com cafés, museus, teatro e artesanato Verso Exposição sobre Nise da Silveira em Fortaleza une arte, afeto e saúde mental

Mas é mesmo o combo borracharia-caldo de cana o verdadeiro pulo do gato do empreendimento, responsável por torná-lo tão único. Tudo nasceu a partir da percepção de que, enquanto o cliente aguarda reparos no veículo, seria interessante algo para passar o tempo e alimentar quem estivesse com fome – sobretudo motoristas de aplicativo, com tão pouco tempo para refeições em meio ao frisson dos dias.

“Tem muita gente que chega cansada, quer repousar enquanto eu faço o serviço e, quando sabem do caldo de cana, geralmente pedem pra tomar”, explica Louro, apelido de Antônio de Sousa, 58, proprietário da borracharia. O rodízio da bebida – na prática, diz respeito à quantidade ingerida, e não a variações do líquido – custa R$ 8, servida em copo de 400ml.

Legenda: Estabelecimento é localizado na avenida Godofredo Maciel, bairro Maraponga. Foto: Fabiane de Paula.

Segundo Louro, já houve quem colocasse dois litros da iguaria – feita na hora – para dentro, motivo pelo qual mantém o serviço na ativa. É possível combiná-lo, claro, com pastel, este disponível em quatro sabores. Tanto a preparação do lanche quanto as atividades da borracharia são feitas pelo próprio Louro, que, por vezes, divide a lida com o neto.

Uma década de história

Todo esse movimento completa 10 anos neste 2026. E iniciou não com Louro, mas com o ex-chefe dele, já falecido. Foi desse homem a ideia de combinar em um único lugar dois segmentos comerciais tão diferentes entre si.

Louro, contudo, repaginou o espaço com assinatura e capricho particulares. Atleta de ciclismo, enxergou oportunidade de trabalho.

Legenda: Rodízio de caldo de cana custa R$ 8, e é servido ao lado da oficina. Foto: Fabiane de Paula.

“Não tinha nada de estrutura, era tudo diferente. O local estava abandonado, então dei uma modificada pra que ele ficasse nas condições em que está hoje. Instalei um trailer – antes a gente atendia debaixo de uma árvore; pedi permissão à Prefeitura pra colocar uma tenda; e fui agindo para que as pessoas chegassem e não encontrassem nenhum empecilho”.

Legenda: Oficina funciona de segunda a sábado, e é apenas uma das facetas do empreendimento. Foto: Fabiane de Paula.

Dito e feito. Além de alguns pormenores citados no início deste texto, há vários outros. Com as próprias mãos, Louro concebeu e instalou mesas e cadeiras fixas ao solo, onde clientes sentam para lanchar; introduziu uma espécie de altar dedicado a Nossa Senhora de Fátima; e construiu até um píer, cantinho preferido de quem busca um bom clique ao pôr do sol.

Nesse movimento, o rodízio de caldo de cana não é o único motivo para entreter a clientela. No espaço da oficina, Louro também guarda algumas varas para otimizar a pesca na lagoa. A cortesia é disponibilizada de forma sempre simpática pelo anfitrião, e parece reavivar uma Capital que esqueceu de observar o entorno e dar espaço para a pausa.

Legenda: Louro construiu um píer próprio, com vista para a Lagoa da Maraponga. Foto: Fabiane de Paula.

“Nesses 10 anos, o trânsito na região ficou maior e as pessoas mudaram também. Passaram a usufruir mais do calçadão – deteriorado durante muito tempo – e o próprio calçadão foi revitalizado. Isso acabou melhorando pra mim porque o público acaba tendo mais conhecimento do local. Passa aqui, vê… Tem gente que comenta, ‘moro aqui há vários anos, e não conhecia esse local”. A propaganda cresceu no famoso boca a boca”.

Hoje, todo o sustento do proprietário depende do estabelecimento. Reside no bairro Pici, e levanta às 6h diariamente. Às 7h20, já está na oficina, não sem antes limpar toda a extensão do terreno onde está o negócio. Gosta de manter tudo em ordem.

O funcionamento é de segunda a sábado – na semana até às 19h30, no fim de semana até às 13h. Mas quem chegar com urgência, mesmo próximo do horário de encerramento, ele atende.

Legenda: Caso clientela queira passar o tempo pescando, Louro disponibiliza varas para a prática. Foto: Fabiane de Paula.

“Minha vida mudou depois desse trabalho. A parte financeira estabilizou, já que eu era mototáxi e, hoje, saio de casa com destino certo. Não tenho o dinheiro exato com o qual retornarei, mas o destino eu tenho. E, como estou aqui nesse tempo todo, as pessoas me conhecem e me procuram pela qualidade do serviço que eu presto… Tento ser o mais correto para que se sintam convidadas a retornar. É assim que trabalho. Tenho clientela fiel”.

Valorizar o espaço

Cheio da graça típica de quem encontrou refúgio no próprio fazer diário, Louro confessa que passou a valorizar a oficina que ergueu porque é lugar de sustentação – no sentido financeiro da palavra, mas principalmente no que diz respeito ao que faz sentido ao fim do dia.

Legenda: Cravejado de detalhes, empreendimento chama a atenção de quem passa pela avenida. Foto: Fabiane de Paula.

Não à toa, o desejo de permanecer, lado a lado com a vontade de deixar tudo como está. “Penso que, quanto mais eu queira deixar mais bonito, mais terei trabalho pra manter. E, pra mantê-lo da forma como está hoje, limpinho e agradável, só tem eu”, diz.

“Me sinto criador desse espaço. Não criei o espaço ‘terra’, mas esse espaço físico eu criei. E, a cada dia que passa, tô vendo que é agradável às pessoas. Isso me dá empolgação para que eu continue, é um incentivo. Acho muito bom quando uma pessoa diz, “valha como aqui é legal, eu passava e nunca tinha vindo’. É um local que faz bem”.



Serviço

Avenida Godofredo Maciel, 1282, Maraponga. Funcionamento: de segunda a sexta, de 7h20 às 19h20; aos sábados, de 7h20 às 13h.