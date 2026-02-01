Caetano Veloso e Maria Bethânia vencem prêmio no Grammy 2026

Caetano Veloso e Maria Bethânia venceram o Grammy na categoria de Melhor Álbum de Música Global na noite deste domingo (1º).

Os irmãos levaram o troféu pelo disco "Caetano e Bethânia Ao Vivo", fruto da turnê que percorreu o Brasil e chegou a Fortaleza em 2024.

Esta é a primeira vitória de Bethânia na premiação da música, enquanto Caetano conquistou o terceiro Grammy da carreira. Os artistas não compareceram à cerimônia, realizada em Los Angeles.

Na categoria vencida por Caetano e Bethânia, também haviam sido indicados nomes como o cantor nigeriano Burna Boy e a banda Shakti.

Os dois eram os únicos brasileiros indicados na atual edição do Grammy. Os irmãos circularam com uma turnê especial ao longo de 2024 e 2025. A série de shows ganhou registro no álbum que saiu vencedor.

A cerimônia deste domingo já premiou nomes como as cantoras Lady Gaga e FKA Twigs em categorias de pop e música eletrônica, por exemplo.

Gaga é uma das favoritas nas principais categorias da premiação, junto de nomes como Bad Bunny, Sabrina Carpenter e Kendrick Lamar.