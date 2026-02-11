CAPTEI: José Guedes lança “Matissiana” e transforma o circuito artsy em plataforma de impacto social

O circuito artsy-solidário ganhou mais uma “envernizada” com o lançamento da série inédita “Matissiana”, do artista cearense José Guedes, um dos nomes de maior lastro das artes visuais no Estado.
Criadas exclusivamente para o Projeto Solidário Obra Lumen, as obras unem estética, propósito e impacto social, com parte da renda revertida para as ações de acolhimento da instituição, que atua há duas décadas no Brasil e na África.
Tudo aconteceu na noite de quinta-feira, 5, no Solar da Praça Portugal, em Meireles, em encontro que reuniu arte, filantropia e boa causa no mesmo endereço.
Em edição limitada, são seis obras inéditas, com tiragem numerada, assinadas e apresentadas com 50% de desconto sobre o valor de mercado — gesto que amplia o acesso e potencializa o alcance social da iniciativa.