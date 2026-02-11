CAPTEI: José Guedes lança “Matissiana” e transforma o circuito artsy em plataforma de impacto social

O circuito artsy-solidário ganhou mais uma “envernizada” com o lançamento da série inédita “Matissiana”, do artista cearense José Guedes, um dos nomes de maior lastro das artes visuais no Estado.

Legenda: Zé Guedes Foto: LC Moreira

Criadas exclusivamente para o Projeto Solidário Obra Lumen, as obras unem estética, propósito e impacto social, com parte da renda revertida para as ações de acolhimento da instituição, que atua há duas décadas no Brasil e na África.

Legenda: Aécio Dias e Luiza Eduardo Figueiredo Foto: LC Moreira

Tudo aconteceu na noite de quinta-feira, 5, no Solar da Praça Portugal, em Meireles, em encontro que reuniu arte, filantropia e boa causa no mesmo endereço.

Legenda: Edwin Costa Foto: LC Moreira

Em edição limitada, são seis obras inéditas, com tiragem numerada, assinadas e apresentadas com 50% de desconto sobre o valor de mercado — gesto que amplia o acesso e potencializa o alcance social da iniciativa.

Legenda: Zé Guedes Foto: LC Moreira

Uma arte que circula, sensibiliza e transforma.

Legenda: Peter Stocklow Foto: LC Moreira

Vem ver! LC Moreira fez os cliques:

Legenda: Andiara Fernandes e Zé Guedes Foto: LC Moreira

Legenda: Aécio Dias, Germano Albuquerque e Roberto Araújo Foto: LC Moreira

Legenda: Aécio e Mary Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Chiara Fernandes, Tiago Guimarães e Paloma Fernandes Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Eduardo e Elisa Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Annamaria e Riamburgo Ximenes e Zé Guedes Foto: LC Moreira

Legenda: Danúbia Pereira e Rosier Alexandre Foto: LC Moreira

Legenda: Edson Santana, Roberto Araújo e Germano Albuquerque Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Costa e Elisa Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Germano Albuquerque, Zé Guedes e Germano Belchior Foto: LC Moreira

Legenda: Jorg Wigger e Peter Stocklow Foto: LC Moreira

Legenda: Luiz Eduardo Figueiredo, George e Vânia Martins Foto: LC Moreira

Legenda: Iratuã Freitas e Zé Guedes Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy Magruga, Zé Guedes e Lucy Meiry Nunes Foto: LC Moreira

Legenda: Zé Guedes e Tiago Guimarães Foto: LC Moreira

Legenda: Edwin e Raquel Costa, Elisa e Luiz Eduardo Figueiredo Foto: LC Moreira

Legenda: Loredan Barnutty e Lorena Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Andiara, Paloma e Chiara Fernandes e Mary Dias Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Costa e Elisa Figueiredo Foto: LC Moreira