CAPTEI: José Guedes lança “Matissiana” e transforma o circuito artsy em plataforma de impacto social

O momento de divulgação aconteceu na noite de quinta-feira, 05, colocando a Obra Lumen no centro da cena

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
O circuito artsy-solidário ganhou mais uma “envernizada” com o lançamento da série inédita “Matissiana”, do artista cearense José Guedes, um dos nomes de maior lastro das artes visuais no Estado.

Criadas exclusivamente para o Projeto Solidário Obra Lumen, as obras unem estética, propósito e impacto social, com parte da renda revertida para as ações de acolhimento da instituição, que atua há duas décadas no Brasil e na África.

Tudo aconteceu na noite de quinta-feira, 5, no Solar da Praça Portugal, em Meireles, em encontro que reuniu arte, filantropia e boa causa no mesmo endereço.

Em edição limitada, são seis obras inéditas, com tiragem numerada, assinadas e apresentadas com 50% de desconto sobre o valor de mercado — gesto que amplia o acesso e potencializa o alcance social da iniciativa.

Uma arte que circula, sensibiliza e transforma.

Vem ver! LC Moreira fez os cliques:

