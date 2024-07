Alec Baldwin tem julgamento anulado e chora após anúncio da decisão

O julgamento do ator Alec Baldwin, pela acusação de homicídio culposo da diretora de fotogradia, Halyna Hutchins, durante a gravação do filme "Rust",em 2021 foi anulado e o ator se emocionou após o anúncio da decisão.

A juíza Mary Marlowe Sommer, anunciou a anulação nesta sexta-feira (12), após a defesa do ator alegar que provas favoráveis a Alec teriam sido ocultadas.

Sommer aceitou os argumentos dos advogados de Baldwin de que o Estado teria retido evidências favoráveis a Alec, o que prejudicou o processo.

Segundo a agência Reuters, no terceiro dia de julgamento do ator, os advogados de Baldwin revelaram que o gabinete do xerife de Santa Fé apreendeu munições reais como parte das evidências, mas não anexou essa informação à lista de provas do caso, nem as informou para a defesa.

De acordo com o The Guardian, Marlowe teria dito que não existe meio para o tribunal corrigir esse erro ao decidir pela anulação. A juíza já havia dispensado o júri antes de anunciar sua decisão.

Após Sommer anunciar anulação, Baldwin chorou e agradeceu seus advogados. Alec, então, abraçou a esposa, Hilaria Baldwin, ambos muito emocionados. O artista ainda enfrenta ações civis da família de Halyna Hutchins.

Entenda o caso

O julgamento do ator iniciou na terça-feira (9), em um tribunal no Novo México. Alec Baldwin estava sendo julgado pelo homicídio culposo de Halyna Huntchins, no set do filme "Rust".

O acidente aconteceu enquanto o ator apontava uma arma para a diretora de fotografia, durante o ensaio de uma das cenas do filme, a arma disparou e causou a morte de Halyna. Alec Baldwin alegou que não sabia que a arma estava carregada e que não acionou o gatilho.