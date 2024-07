Participante expulso de A Grande Conquista é preso em SP

O policial militar Fellipes Villas foi expulso do reality show "A Grande Conquista" nesta sexta-feira (12). Segundo a emissora, a desclassificação ocorreu para que o rapaz prestasse esclarecimentos após infringir normas militares, apesar de não ter descumprido nenhuma regra do programa.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, o Tribunal Militar do Espírito Santo havia expedido um mandado de prisão contra Fellipe, que foi cumprido pela Polícia Militar de São Paulo. Portanto, o policial foi detido logo após sair do programa.

Ao entrar em "A Grande Conquista", Fellipe não tinha conseguido a liberação da Polícia Militar de Espírito Santos. Por isso, o agente precisou deixar o reality show para prestas esclarecimentos.

Os outros nove participantes seguem no programa. Eles foram informados sobre a desclassificação de Fellipe na tarde desta sexta. “Atenção, conquisteiros! O participante Fellipe Villas não faz mais parte do programa. Devido a um processo interno do Batalhão da PM do Espírito Santo, ele teve que deixar A Grande Conquista. Arrumem as malas dele e deixem no closet”, informou a produção.