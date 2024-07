Casamento do filho do homem mais rico da Ásia acontece nesta sexta (12); veja quem são os convidados

Após meses de festas com shows de artistas, como Rihanna e Justin Bieber, o casamento de Anant Ambani, filho do homem mais rico do mundo, com Radhika Merchant acontece neste fim de semana na Índia. A cerimônia hindu terá início nesta sexta-feira (12), em Mumbai, com três dias de duração.

As comemorações deste fim de semana contarão com a presença de celebridades, políticos e empresários a Mumbai. Kim e Khloé Kardashian, famosas pela influência nas redes sociais e por transmitirem suas vidas em reality shows, chegaram ao evento nesta sexta e publicaram fotos no Instagram.

A atriz Priyanka Chopra e o cantor Nick Jonas também foram fotografados no evento. Dois ex-primeiros-ministros britânicos, o conservador Boris Johnson e o trabalhista Tony Blair, também foram vistos no aeroporto de Mumbai antes do início das celebrações.

A grandiosidade do evento provocou críticas devido ao contraste com a pobreza que existe no país, o mais populoso do mundo. A Índia é uma das economias de crescimento mais rápido no planeta, mas a renda nacional per capita é de apenas 1.174 dólares (6.380 reais) e milhões de pessoas sofrem com a fome.

Legenda: O casal Priyanka Chopra e Nick Jonas compareceram ao evento Foto: Punit PARANJPE / AFP

QUEM SÃO OS AMBANI?

O pai do noivo é Mukesh Ambani, de 67 anos, que preside a Reliance Industries, a empresa com maior capitalização de mercado na Índia. O magnata, nascido em 1957 e criado em Mumbai, possui uma fortuna avaliada em 123 bilhões de dólares (cerca de R$ 669 bilhões) e é a 11ª pessoa mais rica do planeta, segundo a lista da revista Forbes.

Ambani é um grande aliado do líder nacionalista hindu Narendra Modi, reeleito em junho como primeiro-ministro do país para o terceiro mandato.

O empresário passou as últimas décadas transformando o grupo petroquímico que herdou em um império mundial, com negócios lucrativos no setor de varejo, nas telecomunicações e em uma equipe de críquete.

Legenda: Anant Ambani tira fotos com a família nesta sexta-feira (12) antes da cerimônia Foto: SUJIT JAISWAL / AFP

QUEM SÃO OS NOIVOS?

Anant Ambani, de 29 anos, tem um bacharelado pela Brown University, segundo o site da Reliance Industries, e supervisiona uma das empresas da família. A noiva Radhika Merchant, de 29 anos, é filha de magnatas da indústria farmacêutica.

Os vestidos usados pela herdeira incluem designs personalizados das marcas Versace, Dolce & Gabbana e Yves Saint Laurent, informou a revista Vogue. Uma roupa da noiva tem a estampa de uma carta de amor do noivo, segundo a revista. "Quero poder mostrar aos meus filhos e netos e dizer: 'Assim era o nosso amor'", declarou.

CELEBRAÇÕES PRÉ-CASAMENTO

As celebrações pré-nupciais começaram em março com uma festa de gala de três dias para 1.500 convidados no estado de Gujarat. Os convidados incluíram o fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, e a filha do ex-presidente americano Donald Trump, Ivanka.

A cantora Rihanna fez um show durante o evento, sua primeira apresentação desde o Super Bowl do ano passado. O ilusionista David Blaine também fez um show de mágica.

As festividades também incluíram uma visita ao "centro de resgate de animais" da família Ambani, que abriga mamíferos exóticos, e a um complexo de templos hindus construído especialmente para a ocasião.

A segunda etapa, em junho, incluiu um cruzeiro de quatro dias pelo Mediterrâneo com 1.200 invitados, informou Merchant a Vogue. A cantora Katy Perry se apresentou em um baile de máscaras em um castelo francês em Cannes. O grupo Backstreet Boys, o rapper americano Pitbull e o DJ David Guetta também animaram a noite.

O cruzeiro terminou na cidade italiana de Portofino, onde o tenor Andrea Bocelli fez uma serenata na praça da cidade.

Na dia 5 de julho, as redes sociais indianas estavam repletas de vídeos do sangeet do casal, uma cerimônia onde as famílias da noiva e do noivo realizam danças para os convidados. O evento contou com um show de Justin Bieber.