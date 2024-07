Veja de onde vem a fortuna do indiano que contratou Justin Bieber para casamento do seu filho

Em março deste ano, o homem mais rico da Ásia, Mukesh Ambani, realizou uma festa pré-nupcial de três dias para seu filho que contou com 1,2 mil pessoas, incluindo ex-líderes mundiais, magnatas da tecnologia e mega estrelas de Bollywood, além de um show da cantora Rihanna. O evento foi apenas o começo de uma série de celebrações em torno do matrimônio e que chamaram a atenção nas redes sociais.

Na sexta-feira (5), foi a vez de Justin Bieber voar até Mumbai para uma das festas pré-casamento do herdeiro do empresário, Anant Ambani, de 29 anos. Outros grande nomes da música internacional, como Katy Perry, David Guetta e Pitbull também realizaram performances em evento relacionado a união do casal. Mas afinal de onde vem a fortuna da família Ambani? Confira a seguir.

Quem são os Ambanis?

O pai do noivo é Mukesh Ambani, 66 anos, atualmente o nono homem mais rico do mundo com um patrimônio líquido de US$ 116 bilhões (R$ 633 bilhões), segundo a Forbes.

Considerada a pessoa mais rica da Ásia, Mukesh Ambani é dono da Reliance Industries, um enorme conglomerado industrial, reportando mais de US$ 100 bilhões (R$ 546 bilhões) em receita anual, com negócios que envolvem petroquímica, óleo, gás, telecomunicações e varejo.

A família Ambani tem, entre outros ativos, um edifício particular de 27 andares, chamado Antila, avaliado em US$ 1 bilhão (R$ 5,46 bilhões) em Mumbai. A construção tem três helipontos, uma garagem para 160 carros, um cinema privado, uma piscina e um centro de fitness.

Críticos de Ambani dizem que sua empresa prosperou principalmente pelas conexões políticas durante os governos do Congresso nos anos 1970 e 1980 e, posteriormente, sob o governo do Primeiro Ministro Narendra Modi após 2014. Eles afirmam que o "capitalismo de compadres" na Índia ajudou certas corporações, como a de Ambani, a prosperarem.

O patriarca da família começou a passar o bastão para seus dois filhos e filha. O filho mais velho, Akash Ambani, é agora presidente da Reliance Jio, seu negócio de telecomunicações; sua filha, Isha, supervisiona o varejo; enquanto o noivo Anant, o mais novo, foi induzido ao negócio de energia.

Quem são os noivos?

Anant Ambani, de 29 anos, tem um bacharelado pela Brown University, segundo o site da Reliance Industries, e supervisiona a expansão da empresa no setor de energia renovável e verde. Ele também administra um centro de resgate de animais de 3 mil acres (quase 1.200 hectares) chamado Vantara no Estado de Gujarat, em Jamnagar, cidade natal da família, onde os convidados em março passaram dias comemorando na extravagante festa pré-casamento.

A noiva, Radhika Merchant, 29 anos, é filha do magnata farmacêutico Viren Merchant e diretora de marketing de sua empresa, a Encore Healthcare, segundo a Vogue. Ela contou à revista que os dois foram apresentados por amigos em comum em 2017. "Esse primeiro encontro despertou algo especial entre nós, e não demorou muito para começarmos a namorar," disse ela.

Legenda: Anant Ambani e Radhika Merchant são herdeiros das empresas de suas respectivas famílias Foto: SUJIT JAISWAL / AFP

Quando é o casamento e o que se espera?

A cerimônia de casamento principal está marcada para 12 de julho, seguida por uma grande recepção em 14 de julho, segundo a mídia local. As celebrações devem ser divididas entre o Jio World Convention Center dos Ambani na cidade de Mumbai e sua casa de família.

As datas foram escolhidas com base nos mapas astrais do casal, como é típico no costume hindu, e consideradas auspiciosas. Também seguindo a tradição, o casamento será precedido por dias de eventos tradicionais de casamento e rituais.

Festas pré-casamento

Na sexta-feira (5), as redes sociais indianas estavam repletas de vídeos do sangeet do casal, uma cerimônia onde as famílias da noiva e do noivo realizam danças para os convidados.

O evento contou com performances de estrelas de Bollywood como Alia Bhatt, Ranveer Singh e Salman Khan, bem como Justin Bieber, que voou para Mumbai para o evento, segundo a mídia local. A família também organizou um casamento coletivo para mais de 50 casais desfavorecidos na semana passada, como parte das celebrações pré-casamento.

Festas extravagantes são especialidade dos Ambanis e os eventos da próxima semana devem atrair mais celebridades, bilionários e líderes mundiais. Em março, para a festa pré-casamento, a lista de convidados incluiu Bill Gates, Mark Zuckerberg, ex-líderes do Canadá e do Catar, bem como as maiores estrelas de Bollywood como Shah Rukh Khan e Deepika Padukone. Além de Rihanna, Akon e Diljit Dosanjh, um cantor punjabi que ganhou fama internacional quando se apresentou no Coachella, também subiram ao palco.

Em maio, a família levou os convidados para um cruzeiro pré-casamento de três dias da Itália à França, que incluiu um set com o DJ de David Guetta, Katy Perry cantando seu sucesso "Firework" e uma apresentação de Pitbull para encerrar, segundo relatos da mídia.

Em 2018, quando sua filha se casou, Ambani fez manchetes por causa das grandiosas celebrações, com a cantora Beyoncé se apresentando nas festividades pré-casamento. Na época, ex-secretários de Estado dos EUA, Hillary Clinton e John Kerry, estavam entre os que se misturaram com celebridades indianas e estrelas de Bollywood na cidade indiana ocidental de Udaipur.