Brasileiro desaparece após subir em uma das montanhas mais altas do Peru

Um montanhista brasileiro está desaparecido no Nevado Coropuna desde o dia 30 de junho. Com 6.425 metros de altitude, a montanha é considera a quarta mais alta do Peru. As informações são do g1.

Marcelo Motta Delvaux é morador de Juiz de Fora, Minas Gerais, e é considerado um montanhista experiente. No entanto, ele não repassou informações à equipe na base da montanha desde o dia do desaparecimento.

Pedro Hauck, amigo de Marcelo, revelou que o mineiro já escalou o Coropuna anteriormente, mas dessa vez realizou um trajeto diferente. "Ele tentou fazer uma rota diferente pela geleira. Chegou no dia 25 e, no mesmo dia, caminhou, montou um acampamento, onde permaneceu por mais 2 dias, e fez poucos deslocamentos", disse o amigo.

Informações transmitidas por GPS apontam que Marcelo chegou ao cume do Corpuna Oeste por volta das 15 horas do dia 30. Em seguida, ele iniciou a descida, mas o GPS parou em um ponto, próximo a 6.300 metros, e não se moveu mais.

Segundo o amigo, o montanhista não enviou nenhuma mensagem, nem apertou o botão de SOS. O caso está sendo acompanhado pelo Itamaraty.

BUSCAS

As buscas por Marcelo tiveram início no dia 4 de julho e estão sendo conduzidas por uma equipe da Polícia de Arequipa que está na base da montanha.

A ausência de sinal de celular no Coropuna dificulta a atualização das informações.