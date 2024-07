YouTuber com mais de 690 mil seguidores morre repentinamente aos 30 anos

A youtuber australiana conhecida como Pretty Pastel Please morreu aos 30 anos. O anúncio foi feito por familiares na manhã desta sexta-feira (5), evidenciando que o nome completo de Alex é Alexandra. O comunicado não especificou a causa da morte nem a data exata do falecimento.

No Instagram, rede em que concentra mais de 123 mil seguidores, a última publicação tinha sido há cinco semanas. No YouTube, ela tinha 691 mil seguidores, compartilhando conteúdo de moda e de viagem.

“Chegamos até vocês hoje com um anúncio devastador. É com pesar que informamos que Alex, conhecido por muitos como Pretty Pastel Please, faleceu. Sua morte foi repentina, inesperada e devastadora para todos que a conheciam", detalhou o comunicado oficial no Instagram dela.

Ela nasceu em setembro de 1993, e morreu em junho deste ano. “Isso é um choque para todos nós, e os familiares e amigos de Alex solicitaram privacidade enquanto lidam com o luto. Pedimos que vocês respeitem os desejos deles – eles apreciam todo o apoio, mas precisam de tempo para se curar em particular.”

O memorial no Instagram declarou que será compartilhado um vídeo pelo YouTube e Instagram em homenagem a Alex.

Diversos fãs lamentaram a morte. "Ela sempre teve uma energia tão brilhante e espirituosa que isso me acalmava e eu costumava ouvir seus vídeos antes de dormir”, revelou uma internauta.