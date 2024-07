Biden se confunde e diz que vencerá Trump novamente em '2020'

Joe Biden trocou o ano de 2024 por 2020 ao tentar convencer correligionários democratas que venceria o republicano Donald Trump nas urnas. O presidente dos Estados Unidos participava de comício em Madison, em Wisconsin, nesta sexta-feira (5).

"Já venci Donald Trump. Vou vencê-lo novamente em 2020", disse inicialmente. O candidato democrata depois se corrigiu. "Vamos vencer novamente em 2024. Aprendi há um tempo que quando você é nocauteado, você levanta de novo", continuou.

Em Wisconsin, estado-chave no norte dos Estados Unidos, Biden tenta manter a preferência do eleitorado. "Há pessoas que não se importam com o seu voto" nas primárias, que ele ganhou por uma maioria avassaladora, disse o presidente dos Estados Unidos aos apoiadores.

"Deixe-me ser claro: sigo na corrida. Derrotarei Donald Trump" nas eleições de novembro, insistiu para milhares de apoiadores, segundo sua equipe de campanha.

Um Biden combativo e determinado tentou hoje responder às preocupações sobre sua idade. "Acham que sou muito velho para vencer Donald Trump?", perguntou, recebendo uma resposta enfática de "Não!" do público.

Críticas a Donald Trump

O democrata, que saiu do palco ao som de uma canção intitulada "Não Darei um Passo Atrás", também destacou os tropeços de seu rival, o ex-presidente Donald Trump, cuja idade e agilidade mental despertam menos preocupações entre a opinião pública.

"Se você se pergunta se Trump está em seu juízo perfeito, já ouviu como ele explicou o 4 de julho quando era presidente?", apontou Biden, referindo-se ao Dia da Independência dos EUA, declarada em 4 de julho de 1776.

Segundo ele, Trump afirmou que a vitória foi possível devido à tomada de aeroportos, obviamente inexistentes naquela época.

"É verdade, ele é um gênio completamente estável", zombou o presidente americano, empregando uma expressão que seu rival usou para elogiar sua própria inteligência.

"O que está em jogo nestas eleições é nossa liberdade. É nossa democracia. É a própria alma dos Estados Unidos. Vocês estão dispostos a lutar por isso? Sei que estão", proclamou Biden novamente.