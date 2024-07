Netflix estreia novo dorama 'The Double' neste sábado (13); veja sinopse

Os fãs de produções asiáticas já têm uma novo dorama para maratonar na Netflix. O drama “The Double” chega à plataforma neste sábado (13), com um enredo cheio de reviravoltas e uma trama de ficção histórica.

Veja também Zoeira Confira 10 doramas para assistir na Netflix Zoeira Yuri Lima, ex de Iza, mantém fotos com cantora após traição Zoeira Participante de A Grande Conquista é expulso do programa por 'infrigir normas militares'

O dorama conta a história de Xue Fang Fei, filha de um magistrado que é preso injustamente após um golpe político. A jovem escapa por pouco com a ajuda de sua amiga, Jiang Li, e acaba tendo que assumir a identidade dela. Com o apoio do duque Xiao Heng, ela vai enfrentar as adversidades e os desafios do seu próprio coração em uma intensa jornada para provar a inocência do pai.

Escrita pelo roteirista Re Ye Nam, a série é baseada no livro de Qian shan Cha Ke. A produção chinesa possui 40 episódios e explora a história de um golpe, a instabilidade que resulta dele e o caos que se instaura no país.

Veja trailer de 'The Double':

*Estagiária sob supervisão do editor Felipe Mesquita.