Que horas começa 'No Rancho Fundo'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (16)

A novela 'No Rancho Fundo' desta terça-feira (16) vai ao ar às 18:25, após 'Vale a Pena Ver de Novo - Alma Gêmea'. Nesse capítulo, Zefa Leonel teme pela vida de Ariosto e agradece quando Artur os encontra.

Resumo completo de 'No Rancho Fundo' desta terça-feira

Zefa Leonel teme pela vida de Ariosto e agradece quando Artur os encontra. Quinota e Benvinda se preocupam com a falta de notícias de Zefa Leonel. Artur resgata Ariosto, e Zefa Leonel e Quinota chamam um médico. Benvinda confessa a Margaridinha que tem sentimentos por Nastácio, e se sente culpada.

Sabá Bodó sofre com a falta de Nivalda e Escolástica tenta confortá-lo. Nivalda se insinua para Aldenor. Deodora se espanta com as atitudes de Vespertino. Artur implora para que Ariosto desperte e se surpreende quando o pai abre os olhos.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 18:25, na Rede Globo.