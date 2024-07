Previsão do signo de Câncer para hoje, 16 de julho

A Lua segue crescente no signo de Escorpião e o dia começa sob um aspecto tenso entre Lua e Mercúrio. Pode ser que no período da manhã você esteja um pouco confuso. Fique atento ao que você fala, ler ou interpreta. A Lua também vai se opor a Marte e Urano e você vai ter que aceitar as mudanças repentinas. Se abra aos novos ciclos. E aproveite o período da noite para transmutar as energias e regenerar as feridas causadas pelos conflitos dos últimos dias, você vai se sentir revitalizado e pode finalizar seu dia com chave de ouro.

Signo de Câncer hoje

Você está avançando rumo a dias melhores, canceriano(a). Continue confiando nas suas intenções. Tente rir um pouco e espalhe bom humor à sua volta. Deixe lado o medo de seguir em frente.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.