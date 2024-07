Previsão do signo de Áries para hoje, 16 de julho

A Lua segue crescente no signo de Escorpião e o dia começa sob um aspecto tenso entre Lua e Mercúrio. Pode ser que no período da manhã você esteja um pouco confuso. Fique atento ao que você fala, ler ou interpreta. A Lua também vai se opor a Marte e Urano e você vai ter que aceitar as mudanças repentinas. Se abra aos novos ciclos. E aproveite o período da noite para transmutar as energias e regenerar as feridas causadas pelos conflitos dos últimos dias, você vai se sentir revitalizado e pode finalizar seu dia com chave de ouro.

Signo de Áries hoje

Seus sentimentos estão intensos. Tente entrar em contato com esses sentimentos. Será que está faltando amor na sua vida? É hora de se abrir, mostrar compreensão e entrar em contato com um amigo ou alguém especial. Existe uma oportunidade, você só precisa se abrir.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.