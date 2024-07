CAPTEI: Fórum de Sustentabilidade da Região Nordeste reúne líderes empresariais em debate sobre dese

No final da manhã da última segunda-feira, 15, o Fórum de Sustentabilidade da Região Nordeste, promovido pelo LIDE Ceará, reuniu importantes líderes empresariais para debater os desafios e oportunidades para o desenvolvimento sustentável da região.

Legenda: Beto Studart, Emília Buarque, Paulo Câmara, Carlos Rotella e Lauro Fiúza Foto: LC Moreira

Durante o evento, o presidente do Banco do Nordeste, Paulo Câmara, abordou os desafios e oportunidades para o desenvolvimento sustentável do Nordeste, destacando os investimentos da instituição em áreas como saneamento e geração de energia renovável.

Legenda: Paulo Câmara Foto: LC Moreira

Além de Carlos Rotella, CEO do Grupo Edson Queiroz, também contribuíram com o debate Beto Studart, presidente do GRUPO BSPAR, e Lauro Fiúza Jr., presidente do conselho do Grupo Servtec, que falaram sobre o papel dos agentes econômicos no desenvolvimento sustentável da região.

Legenda: Carlos Rotella Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Fiúza Foto: LC Moreira

O fórum também contou com a participação de João Silvério, sócio líder da Grant Thorton em Consultoria Empresarial, que abordou o mercado de crédito de carbono e as oportunidades para as empresas brasileiras.

Legenda: João Silvério Foto: LC Moreira

O evento foi conduzido pela presidente do Lide Ceará, Emília Buarque, que reforçou a importância do debate sobre sustentabilidade e responsabilidade social no cenário empresarial atual.

Legenda: Emília Buarque Foto: LC Moreira

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por LC Moreira:

Legenda: Emília Buarque e Paulo Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz, Carlos Rotella e Igor Maurício Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Rotella e Sílvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Rotella e Lauro Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Alexandre Sales, Carlos Rotella, Ruy do Ceará, Celso Rocha e Alex Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Rotella, Celso Rocha, Vitor Frota e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Aélio Silveira, Alex e Paula Nogueira, Jorge Dória, Carlos Rotella, Daniella Lopes, Celso Rocha e Aleksandro Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy do Ceará, Daniella Lopes e Lilia Sousa Foto: LC Moreira

Legenda: Ruy do Ceará, Egídio Serpa, Beto Studart e Victor Ximenes Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge Dória, Ruy do Ceará, Aleksandro Oliveira e Celso Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Marcílio, Ruy do Ceará e Sílvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Igor Queiroz, Emília Buarque e Vitor Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Resende e Igor Queiroz Foto: LC Moreira

Legenda: Egídio Serpa, Igor Queiroz, Emília Buarque e Vitor Frota Foto: LC Moreira

Legenda: Matheus Maia, Aleksandro Oliveira e Aélio Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Lauro Fiúza, Igor Queiroz e Beto Studart Foto: LC Moreira

Legenda: Águeda Muniz Foto: LC Moreira

Legenda: Sílvio Frota e Carlos Prado Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Resende, Beto Studart, Emília Buarque e Paulo Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Vitor e Sílvio Frota Foto: LC Moreira

Legenda: João Silvério, Kleber de Oliveira, Emília Buarque e Guido Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Daniella Lopes e Paula Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart, Emília Buarque e Paulo Câmara Foto: LC Moreira

Legenda: Vitor e Sílvio Frota, Janete Vaz, Emília Buarque, Flávio Marcílio, Janini Brito e Gláucia Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Milene Pereira e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Adelfredo Mendes, Karine Sales, Delano Belchior e Alexandre Sales Foto: LC Moreira

Legenda: Luciana Colares e Egídio Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Melina e Terce Barbosa Foto: LC Moreira

Legenda: Tom e Carlos Prado e Egídio Serpa Foto: LC Moreira

Legenda: Sérgio Resende, Renata e Paulo Corrêa Foto: LC Moreira

Legenda: Raquel Antonini e Camila Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Fabrício Martins, Victor Ximenes e Marcos Aragão Foto: LC Moreira

Legenda: Aldefredo Mendes, Sérgio Resende e Aurimar Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart e Lauro Fiúza Foto: LC Moreira

Legenda: Celso Rocha e Aélio Silveira Foto: LC Moreira

Legenda: Fernando Moreno, Lia Marques e Sérgio Mendes Foto: LC Moreira

Legenda: Iuri e Luciana Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge Dória, Alex Nogueira, Daniella Lopes, Paula Nogueira, Celso Rocha, Aélio Silveira e Aleksandro Oliveira Foto: LC Moreira

Legenda: Beto Studart, Alexandre Sales e André Pires Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Prado, Beto Studart, Emília Buarque, Paulo Câmara, Janini Brito, Lauro Fiúza e Tom Prado Foto: LC Moreira

Legenda: Otacílio Valente e Walmar Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Raimundo Padilha e Edgar Fontenele Foto: LC Moreira

Legenda: Tarcísio Porto, Lauro Fiúza e Walmar Carvalho Foto: LC Moreira

Legenda: Milene Pereira e Emília Buarque Foto: LC Moreira

Legenda: Flávio Marcílio, Janete Vaz e Gláucia Benevides Foto: LC Moreira

Legenda: Guido Andrade, João Silvério, Kleber de Oliveira e Sérgio Resende Foto: LC Moreira

Legenda: Ian Corrêa e Iuri Colares Foto: LC Moreira

Legenda: Jorge Dória e Alex Nogueira Foto: LC Moreira

Legenda: Janini Brito Foto: LC Moreira

Legenda: Kleber de Oliveira, João Silvério e Guido Andrade Foto: LC Moreira

Legenda: Aldemir Freire, Beto Studart, Janini Brito, Paulo Câmara, Emília Buarque, Lauro Fiúza, João Silvério, Carlos Rotella e Igor Queiroz Foto: LC Moreira