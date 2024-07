Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, terça-feira (16/7)

A Lua segue crescente no signo de Escorpião e o dia começa sob um aspecto tenso entre Lua e Mercúrio. Pode ser que no período da manhã você esteja um pouco confuso. Fique atento ao que você fala, ler ou interpreta. A Lua também vai se opor a Marte e Urano e você vai ter que aceitar as mudanças repentinas. Se abra aos novos ciclos. E aproveite o período da noite para transmutar as energias e regenerar as feridas causadas pelos conflitos dos últimos dias, você vai se sentir revitalizado e pode finalizar seu dia com chave de ouro.

Áries

Seus sentimentos estão intensos. Tente entrar em contato com esses sentimentos. Será que está faltando amor na sua vida? É hora de se abrir, mostrar compreensão e entrar em contato com um amigo ou alguém especial. Existe uma oportunidade, você só precisa se abrir.

Touro

O momento pede sabedoria emocional. Se todos à sua volta estão perdendo a cabeça, você precisa manter a cabeça no lugar, Faça o trabalho bem feito, pois só a disciplina vai trazer a mudança que você tanto procura.

Gêmeos

Você já sabe o que quer, mas evite teimosia. Nem tudo vai sair do seu jeito, geminiano(a). Você precisa basear suas decisões em fatos. Deixe os sentimentos pessoais de lado e vá em busca dos melhores resultados.

Câncer

Você está avançando rumo a dias melhores, canceriano(a). Continue confiando nas suas intenções. Tente rir um pouco e espalhe bom humor à sua volta. Deixe lado o medo de seguir em frente.

Leão

Não tente impor suas expectativas ao outro, leonino(a). Respeite e aceite as diferenças. Não tente dominar o outro e não permita ser dominado. O seu aprendizado do momento é sobre harmonia e cooperação.

Virgem

Sua percepção está super aguçada, virginiano(a). Tente não levar nada para o lado pessoal. Reflita sobre o seu papel nos seus relacionamentos. Muito cuidado com as idealizações, pois ninguém vai te salvar.

Libra

É hora de um novo começo. Olhe as opções a sua volta e busque inspiração, libriano(a). Você precisa se divertir mais, pois é no momento de diversão que você encontra confiança e inspiração.

Escorpião

Pode ser que você esteja se sentindo vulnerável, algo está ameaçando seu senso de proteção e segurança. Existe um sentimento abafado, mas não tente agir de modo extremo, especialmente com seus parceiros amorosos e profissionais.

Sagitário

Você andou se revirando na cama. Noites mal dormidas. Mas não pense muito, sagitariano(a), pois você pode acabar se afundando na sua dúvida. Tente deixar de lado as culpas e preocupações.

Capricórnio

Você sente que o mundo está contra você ou que tudo que você faz não é bem aceito. Mas pode ser que você esteja em desacordo com você mesmo. Para de brigar consigo mesmo e estabeleça suas verdadeiras prioridades.

Aquário

Agora você pode ver através da neblina e chegar ao cerne do problema. Tente resolver qualquer conflito através do seu intelecto e conhecimento. Hoje você será ouvido, assuma as rédeas da situação.

Peixes

Chegou a hora de arregaçar as mangas e pegar firme no trabalho. E esse trabalho inclui qualquer coisa, desde organizar suas finanças até ser criativo num relacionamento. Se você quer melhorar sua vida, acorde.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.