Que horas começa 'Alma Gêmea'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (16)

A novela 'Alma Gêmea' desta terça-feira (16) vai ao ar às 17:05, após 'Soul Surfer - Coragem de Viver'. Nesse capítulo, Débora sugere a Cristina que mandem Guto para a prisão.

Resumo completo de 'Alma Gêmea' desta terça-feira

Débora sugere a Cristina que mandem Guto para a prisão. Rafael pede que Raul permita o namoro e ele concorda. Jorge come pamonha com Mirna. Crispim chega e fica furioso. Felipe encontra Serena na casa de Mirella. Ela conta que fará terapia de vidas passadas para saber sobre Luna. Alexandra diz que a voz não pode saber que Vera vai trazer alguém para ajudá-la. Kátia apresenta sua filha Ritinha para Rodriguez. Rafael dá de cara com Serena na casa de Olívia. Rafael comenta que Serena está com um olhar mais decidido. Serena diz que decidiu descobrir a verdade que está dentro dela. Rafael diz a Felipe que convenceu Raul a permitir seu namoro com Mirella. Serena conta para Rafael que vai se consultar com um homem muito sábio para tentar descobrir tudo sobre a ligação que tem com Luna. Rafael lhe responde que sempre quis que ela fizesse essa descoberta.

Mesmo assim, ainda não consegue perdoá-la pelo que aconteceu com Guto. Serena fica magoada com a desconfiança de Rafael e manda que ele se afaste. Raul pede a Cristina para ajudá-lo a acabar com o namoro de Felipe e Mirella pois não quer a ligação entre os dois. Ele confessa que tinha ódio de Luna. Ritinha pergunta a Rodriguez se ele vai ser seu pai. Rodriguez dá as costas para ela. Raul conta para Cristina que se apaixonou por Luna, mas ressalta que a bailarina nunca quis nada com ele. Ciro dá dinheiro a Xavier para que ele o ajude a invadir o quarto onde Guto mora. Crispim pede a Santo Expedito que lhe traga Kátia de volta. Rodriguez se recusa a se casar com Kátia. Dalila acredita que Raul esteja planejando comprar a casa da pensão para dar um teto para ela e seu filho. Ciro conta a Rafael que encontrou uma carta de Cristina no quarto de Guto, mas confessa não ter tido tempo de lê-la.

Gumercindo se aproxima de Kátia quando a vê chorando. No início ela corresponde, mas depois o afasta. Olívia diz a Vitório que eles precisam namorar escondido para que Raul não tire a guarda de Mirella e Carlito. Dois meses se passam. Adelaide fala para Serena que o médico que vai ajudá-la a se lembrar de sua vida passada está chegando. Ciro recebe o dossiê de Guto e conta a Rafael que Cristina lhe enviou dinheiro várias vezes. Rafael pergunta a Cristina o que há entre ela e Guto. Julian, o médico que vai ajudar Serena, chega a Roseiral acompanhado de Sabina, sua assistente. Adelaide avisa Agnes que vai hospedar Julian e Sabina em sua casa. Agnes garante que vai tratá-los bem, mas acredita que Julian seja um charlatão. Julian e Sabina chegam à casa de Adelaide. Sabina diz a Agnes que é uma pessoa muito triste.

Agnes fica perturbada, mas responde que não acredita em vidas passadas. Cristina diz a Rafael que enviou dinheiro a Guto porque tinha pena dele. Rafael continua ressabiado. Cristina finge estar magoada com a desconfiança dele. Débora avisa Cristina que Rafael vai romper o noivado se continuar desconfiando dela. Olívia quer gastar os lucros do restaurante em vestidos, mas Vitório avisa que eles precisam pagar as dívidas antes. Kátia dá um par de sapatos de presente a Gumercindo. Ele acha que o presente é uma declaração de amor, mas a secretária avisa que só gosta dele como amigo. Raul manda que seu advogado despeje os moradores da pensão.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 17:05, na Rede Globo.