Que horas começa 'Cheias de Charme'? Veja o resumo da novela desta terça-feira (16)

A novela 'Cheias de Charme' desta terça-feira (16) vai ao ar às 14:45, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Conrado confessa para toda a família que sempre foi apaixonado por Cida e decide se separar de Isadora.

Resumo completo de 'Cheias de Charme' desta terça-feira

Conrado confessa para toda a família que sempre foi apaixonado por Cida e decide se separar de Isadora. Dinha desconfia de Inácio. Conrado leva Máslova para a pensão do Borralho. Lygia conta para Manuela que vai se separar de Alejandro.

Cida pensa em Conrado. Otto convida Penha para ir com ele ao show de Alcione. Isadora pega a senha do cartão de crédito de Cida. Conrado implora para que Cida fique com ele.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:45, na Rede Globo.