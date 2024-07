CAPTEI: Pai e amigas organizam aniversário surpresa para Mariana Leitão

Na noite de terça-feira, 09, a neropsicóloga Mariana Leitão foi surpreendida com um aniversário surpresa organizado pelo seu pai e algumas amigas no Sushi do Dedé.

Apesar do imprevisto familiar que levou à revelação da surpresa antes da hora, a comemoração se tornou ainda mais especial para Mariana, que ficou emocionada com o gesto de carinho dos organizadores.

Legenda: Aniversário Mariana Leitão Foto: Manu Feitosa

Animando a festa, Airton Rebouças.

O ambiente intimista e cheio de carinho fez com que a aniversariante se sentisse muito especial e querida. Uma atmosfera de amizade que envolveu a noite festiva.

Legenda: Parabéns Foto: Manu Feitosa

Dito isso...

Vem ver as fotos captadas por Manu Feitosa:

Legenda: Mariana Leitão e Maria Júlia Aragão Foto: Manu Feitosa

Legenda: Manu Feitosa, Mariana Leitão e Laís Pontes Foto: Manu Feitosa

Legenda: Aniversário Mariana Leitão Foto: Manu Feitosa

Legenda: Aniversário Mariana Leitão Foto: Manu Feitosa

Legenda: Aniversário Mariana Leitão Foto: Manu Feitosa

Legenda: Manu Feitosa, Mariana Leitão e Renatta Gurgel Foto: Manu Feitosa

Legenda: Aniversário Mariana Leitão Foto: Manu Feitosa

Legenda: Aniversário Mariana Leitão Foto: Manu Feitosa

Legenda: Aniversário Mariana Leitão Foto: Manu Feitosa

Legenda: Aniversário Mariana Leitão Foto: Manu Feitosa

Legenda: Aniversário Mariana Leitão Foto: Manu Feitosa