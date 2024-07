Éder Militão aluga mansão no Rio de Janeiro 'vizinha' a de Léo Pereira e Karoline Lima

De férias do futebol europeu, Éder Militão alugou uma mansão para curtir dias de lazer ao lado da esposa, a influenciadora Tainá Castro, no Rio de Janeiro.

Conforme o Extra, o imóvel fica bem próximo à casa que o jogador de futebol Léo Pereira comprou recentemente para morar com a influenciadora digital cearense Karoline Lima. Ambos os imóveis ficam no bairro Barra da Tijuca. Karol morava antes em São Paulo, mas o imóvel já voltou para a imobiliária, segundo o site.

Karol é ex-companheira de Éder, com quem tem Cecília. Já Léo é ex-marido de Tainá, com quem tem dois filhos, Helena e Matteo.

Ainda segundo o Extra, Éder, que é paulista, preferiu passar férias no Rio para agilizar a mudança de Tainá e das crianças para Madri, onde eles irão morar a partir do segundo semestre. No momento, o casal curte férias na Disney.

Já Karol e Léo estiveram recentemente no Ceará, para a comemoração do aniversário de Cecília e dias de férias.