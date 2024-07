Karoline Lima comemora aniversário de 2 anos da filha Cecília, em Fortaleza

A pequena Cecília, filha da influenciadora Karoline Lima e do jogador Éder Militão, faz aniversário nesta quarta-feira (10) e as comemorações se iniciaram em Fortaleza, no Ceará, com o tema 'Fundo do Mar'. Karoline, que nasceu em Fortaleza, veio à cidade para comemorar ao lado da família.

No início da tarde desta quarta, a influenciadora compartilhou uma série de vídeos da festa. Vestida de sereia, Karoline confirmou o tema da festa e mostrou detalhes da decoração minuciosa que foi montada no parque aquático Beach Park para receber a criança.

"Que feliz por comemorar o aniversário da Ceci por aqui", disse Karol nos stories do Instagram ainda na noite de terça-feira (9), mostrando também todos os mimos destinados à menina e deixados no quarto do hotel como presente.

Já durante a festa, Ceci, como é conhecida a pequena por meio das redes de Karoline, apareceu em um vestido azul cheio de pérolas e bordados que fazem referência a um oceano encantado. O vestido foi desenvolvido por uma marca de Vitória, no Espírito Santo.

Namorado de Karoline parabeniza Cecília

Quem também usou as redes sociais para lembrar a data foi o Léo Pereira, o atual namorado de Karoline Lima. O jogador publicou uma imagem com a menina e desejou uma data especial no aniversário de 2 anos.

"Hoje, essa figura completa 2 aninhos. Muito amor, saúde e luz na sua vida, Tuca", escreveu o zagueiro do Flamengo.

Léo Pereira, inclusive, deve estar entre os atletas relacionados do time Rubro-Negro para o confronto contra o Fortaleza, que ocorre na quinta (11) no Maracanã, no Rio de Janeiro.